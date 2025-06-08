El jardín botánico de Soria atesora 3.500 ejemplares de 1.750 especies

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El monte Valonsadero guarda en su interior un increíble jardín botánico, puesto en marcha en 2008, que acoge 3.500 ejemplares de 1.750 especies diferentes en una superficie cercana a las 20 hectáreas. Es el Arboreto, así llamado porque se ciñe a especies leñosas de árboles y arbustos, tal y como explica Chema Barrio, jefe de área de la Sección Forestal del Servicio Territorial de Medio Ambiente haciendo hincapié en que «aunque lo está desarrollando la Junta está en Valonsadero, monte propiedad del Ayuntamiento que nos está dando todas las facilidades del mundo para llevar a cabo este proyecto». Además de continuar aumentando la colección, «a un ritmo de unas 50 especies nuevas cada año», lo que todavía les deja margen para seguir creciendo durante una buena cantidad de años más, el objetivo «pasa por hacer que esta importante colección botánica sea visitable».

Para ello «contamos con un proyecto de senderos encima de la mesa para conectar este espacio con el carril bici que va a la Casa del Guarda a través de un recorrido alternativo que facilite la llegada de visitantes a estas instalaciones. De forma paralela se realizará una labor de señalética y publicidad a través de folletos implementando, también, el uso de las nuevas tecnologías». El horizonte se sitúa en 2026 «logrando unas condiciones aptas para llevar a cabo visitas tanto a nivel local como nacional a la vez que seguir trabajando para enriquecer la colección y que sea una activo turístico».

No en vano, subraya, «el Arboreto de Soria es un museo vivo y es una de las colecciones más ricas en diversidad y cantidad de árboles y arbustos a pesar de haber crecido con pocos medios ya que el proyecto del Arboreto nació como una necesidad de reciclar el antiguo vivero forestal y contamos todos los años con un pequeño presupuesto para para compra de semillas». Por ello, indica, «estamos muy satisfechos de que con escasos medios y sin hacer ruido hemos logrado una colección botánica muy digna enfrentándonos todos los años a un clima hostil».

Barrio indica que los objetivos de estas instalaciones «son múltiples». Por un lado, la formación, «al contar con una importante concentración de árboles de muchas procedencias y características ecológicas y vitales diferentes». También, continúa el responsable, «realizamos una labor de divulgación en la que aficionados a la botánica pueden acceder a contemplar ejemplares en vivo». No hay que olvidar «la labor de investigación incidiendo en la singularidad del Arboreto soriano al localizarse en un clima extremo de sequías estivales y frío intenso en la temporada invernal». Con estas condiciones, «observar cómo se comportan las especies de otros climas nos aporta una información que puede ser muy interesante tanto en el ámbito forestal como en el de paisajismo y jardinería», subraya. En este sentido, destaca que las instalaciones cuentan con una estación meteorológica desde 2016 «y este año todos los meses hemos registrado temperaturas bajo cero. En concreto, el pasado 7 de mayo, -4 grados».

Por otra parte, destaca Barrio, «los jardines botánicos también conservan especímenes ex situ, es decir, contamos con especies que no son nativas en este territorio con ejemplares en bancos de germoplasma contribuyendo a que las especies comprometidas no desaparezcan».

El Arboreto de Valonsadero «es singular», apunta Barrio que asevera que «en España hay pocas colecciones botánicas como la nuestra por lo que llenamos también ese vacío. Contamos con árboles que crecen en todo el mundo: Tasmania, Australia, China, Canadá, Chile...».

En cuanto a los géneros que tenemos mejor representados son: Quercus (robles) con 209 especies. «Es un género de enorme interés forestal a nivel mundial por la calidad de la madera de muchas de sus especies», apunta. También Pinus (pinos) con 70 especies destacando que «a nivel europeo, es el género más importante en cuanto a producción de madera». Malus (manzanos) con 53 especies o variedades. «Estamos incorporando variedades ornamentales (conocidos como crabapples) que pueden tener un enorme interés en jardinería en climas como el nuestro por la vistosidad de sus flores y frutos». Hay que sumar Prunus (cerezos) con 70 especies o variedades. «Como en el caso anterior, el género Prunus tiene muchas variedades ornamentales de flor de origen japonés que pueden resultar interesantes para jardinería en nuestra zona». No hay que olvidar Juniperus (enebros) con 30 especies que tiene «interés por la resistencia de muchas de ellas a condiciones ambientales adversas». También Acer (arces) con 44 especies. «Unos de los géneros más apreciados en jardinería, fundamentalmente por la vistosidad de la coloración otoñal» sin olvidar Abies y Picea (abetos) con 64 especies. «Son géneros con especies de interés forestal y a partir de los cuales se han desarrollado un gran número de variedades ornamentales de uso habitual en nuestros jardines».

Además «tenemos representación de géneros poco habituales en las colecciones de nuestro país como coníferas raras pertenecientes a los géneros Prumnopitys, Podocarpus, Thujopsis, Torreya, Saxegothaea, Araucaria, Tsuga, Pseudolarix, Metasequoia, Cephalotaxus...». También «palmeras y plantas suculentas que soportan climas más fríos: Jubaea chilensis, Trachycarpus, Agave, Cylindropuntia, Opuntia, Yucca...» sin olvidar «15 especies de eucaliptos australianos». El Arboreto también cuenta con «frondosas poco habituales pertenecientes a géneros como Stewartia, Oxydendrum, Toona, Pterocarya, Sassafras, Eucommia, Zelkova, Heptacodium, Cerciciphyllum; Ptelea...».