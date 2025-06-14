Domus presenta el segundo proyecto para tirar la 5º planta de Pajaritos II

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La empresa constructora Domus Nebrija ha vuelto a presentar un proyecto en el Ayuntamiento de Soria para poder obtener la autorización para ejecutar el derribo de la famosa quinta planta de Pajaritos dos que la firma construyó sin amparo de licencia. El nuevo proyecto sustituye a un primer intento de Domus que fue abortado por los técnicos municipales el pasado 20 de mayo porque «no era completo», según detalló en aquel momento el concejal de Urbanismo del Consistorio capitalino, Luis Rey.

Fuentes municipales confirmaron a este medio que la constructora había vuelto a registrar un nuevo proyecto en el Ayuntamiento. El documento está ya en manos de los técnicos del área de Urbanismo que deberán comprobar que se adapta a las condiciones marcadas por la sentencia judicial que ordenó el derribo de la famosa planta de más. En este sentido, fuentes municipales insistieron en que ahora hay que evaluar si el nuevo proyecto incluye las observaciones y cambios marcados con respecto al primero documento que presentó la empresa.

Fue el pasado 20 de mayo cuando este medio publicó que el Ayuntamiento había tumbado a Domus el proyecto de derribo. El proyecto de demolición, según comentó el concejal de Urbanismo, «no era completo», ya que «faltaban cosas por demoler». La constructora «tiene que completar» el proyecto «para dar cumplimiento íntegro a la sentencia», expresó Rey.

Los principales reparos expresados por el Consistorio soriano venían vinculados a columnas, estructuras, petos y paramento que Domus obviaba y que deberían ser destruidos.

Un factor a tener en cuenta es que si la empresa no atiende a las cuestiones expresadas en la sentencia el Ayuntamiento de Soria podría llegar a ejecutar la demolición de la planta de forma subsidiaria, es decir, afrontaría las obras y luego cobraría a la empresa el coste de la misma.

SENTENCIA

Fue a principios de enero cuando se conocieron las sentencias que pusieron fin al procedimiento judicial de la quinta planta. La sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestimó los recursos interpuestos por la constructora contra las sentencias del Juzgado de lo Contencioso de Soria que, por una parte ordenaba el derribo de la quinta planta y , por otra, ratificaba la sanción de 150.000 euros por infracción grave. Una vez que la sentencia fue firme –en el mes de marzo– la empresa debía dar los pasos necesarios para tirar la planta construida por encima de licencia y pagar la multa al Ayuntamiento. A mediados de marzo desde el Ayuntamiento de Soria se informó que la empresa había abonado la sanción interpuesta y presentado el proyecto de demolición que unas semanas después fue rechazado.

Vinculado a este procedimiento hubo un tercer proceso judicial. En este caso hacía referencia a la permuta entre el Ayuntamiento y Domus por la que se intercambiaron los terrenos de las ánimas, que pasó a manos municipales, por una parcela junto al edificio construido. La permuta fue avalada por el TSJ.