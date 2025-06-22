Aviso de la CHE ante las tormentas: cuidado con las crecidas en ríos pequeños y barrancos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

Los avisos amarillos por tormentas siguen vigentes este domingo y este lunes al menos en la parte norte de Soria. Además de estas advertencias de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), también el organismo hidrológico del Ebro lanza una advertencia: hay que vigilar posibles crecidas de cauces en ríos pequeños y barrancos.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) advierte de la posibilidad de crecidas súbitas en barrancos y cauces menores en Burgos, Soria, Cantabria, Navarra, La Rioja y la cuenca del Arba ( Zaragoza), Teruel y Castellón, ante los avisos por tormentas y fuertes lluvias emitidos desde la Aemet, informa Ical.

Asimismo, recuerda que se podría acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en las zonas donde las tormentas descarguen con más fuerza. Además, recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Aemet y la CHE.

En cualquier caso, la Confederación indicó que siempre se deben seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.