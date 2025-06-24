El Gobierno declara Soria como Zona Catástrofica por las fuertes tormentas y granizo del día 11 de junio

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta del Ministerio del Interior, declarar Zona Afectada por una Emergencia de Protección Civil, la antigua Zona Catastrófica, a Soria, por las fuertes tormentas y granizo que azotaron la provincia el pasado día 11 de junio.

Además de Soria, también tienen esta catalogación diferentes comarcas de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y La Rioja, que sufrieron 26 emergencias de distinta naturaleza entre el 25 de marzo y el 22 de junio de este año.

En ese periodo, el Centro Nacional de Emergencias (Cenem) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del Interior, fue informado de situaciones de riesgo provocadas por transporte de mercancías peligrosas, fenómenos meteorológicos adversos, inundaciones, incendios en la industria química, incendios forestales y contaminación marítima.

Debido a esos sucesos, se produjeron daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados, que justifican la intervención de la Administración General del Estado por el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, complementaria a las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones territoriales.

El acuerdo del Consejo de Ministros recoge las ayudas directas competencia del Ministerio del Interior destinadas a paliar daños personales; materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes.

También prevé la posibilidad de que el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico apruebe una exención de las tasas para gestiones como duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, y también para la expedición del DNI.

Otras medidas competencia de otros ministerios podrán ser determinados beneficios fiscales (Ministerio de Hacienda), medidas laborales y de Seguridad Social (Ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y ayudas a las corporaciones locales (Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática).

Los restantes departamentos gubernamentales, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública ubicadas en las zonas afectadas por estas emergencias de protección civil.