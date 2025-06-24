Buenafuente encarga cubrir a un famoso 'youtuber' esta ancestral tradición soriana de San Juan

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La fiesta más emblemática de Soria ligada a San Juan despierta un gran eco informativo, amén de congregar a numeroso público para presenciar el rito de cruzar la alfombra de brasas. El Paso del Fuego de San Pedro Manrique atrae a medios de ámbito nacional, y en ocasiones internacional, atraídos por esta singular tradición en la que una veintena de vecinos o hijos del pueblos cruzan descalzos las ascuas que ha dejado una hoguera en la que han ardido 2.000 kilos de leña de roble. Este año, el conocido youtuber Tamayo ha estado grabando cómo se vive en la capital de Tierras Altas la única Fiesta de Interés Turístico Nacional que hay en Soria: el Paso del Fuego.

Tamayo grabando durante el Paso del Fuego.MARIO TEJEDOR

Carles Tamayo Rico grabó a los pasadores e hizo entrevistas para el nuevo programa de Buenafuente, Futuro imperfecto, que ha empezado a emitirse en La 1 desde hace poco más de un mes. Reconocido youtuber, cineasta y reportero, Tamayo (El Masnou, Barcelona, 1995) no se perdió detalle del rito sampedrano y fue reconocido por bastantes personas.

Es Premio Ondas 2024 por la docuserie Cómo cazar un monstruo, para Amazon Prime Vídeo. Antes de trabajar con Buenafuente y Berto Romero, Tamayo estaba en Caiga Quien Caiga, CQC, donde ponía en aprietos a personajes de la vida pública.

Futuro Imperfecto es un programa de humor que combina monólogos, sketches y actuaciones musicales, con espacio para la sorpresa. Está dirigido por Andreu Buenafuente y, además de emitirse en La 1 de RTVE, también se encuentra disponible en la plataforma RTVE Play. Está en cadena desde el 8 de mayo de este 2025.