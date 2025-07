La Junta insiste en el puente de San Esteban y recurrirá el informe de la CHD

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La 'batalla' por el puente de San Esteban de Gormaz sigue viva. Al menos, para la Junta de Castilla y León. El anuncio de la CHD tumbando la obra aún no ha llegado de forma oficial al Ejecutivo autonómico que ya anuncia que "recurrirá" esa decisión y que buscará fórmulas alternativas para construir una pasarela que, al contrario del organismo de cuenca, sí considera necesaria para tener opciones ante la posibilidad de nuevos cortes en la infraestructura medieval. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, culpó al Gobierno de intentar tumbar la construcción del puente. "No hacen lo suyo y no dejan hacer a los que tienen voluntad", lamentó.

La reacción de la Junta llega después de que el pasado martes la CHD difundiera una nota de prensa, tras una reunión con los responsables del Somacyl, en la que anunciaba la denegación de la solicitud de obras de emergencia "al considerar que la construcción de un puente provisional en estos momentos carece de sentido, ya que el puente medieval de la carretera N-110 volvió a entrar en servicio el pasado 7 de mayo, una vez finalizadas las obras de la primera fase de reparación».

Carriedo recordó que la intención de construir un puente alternativo surge tras el corte de la infraestructura medieval por las avenidas que provocó la borrasca Jana el pasado 10 de marzo. "Hemos pedido que se amplíe el puente medieval y un puente alternativo", pero no nos han dado solución, recordó el consejero para relatar que de ahí surgió la posibilidad de un puente en colaboración con el Ejército que primero contó con el visto bueno de Defensa, pero finalmente se salió del proyecto.

"Entendemos que el ministerio de Movilidad (que dirige Óscar Puente), está entretenido en otras cosas", lamentó Carriedo insistiendo en que la Junta mantiene su "compromiso" con el puente.

"Parece que la CHD se opone, que hay un informe contrario, pero no ha llegado todavía, se dio a conocer por la prensa y suponemos que será así, por lo que anunciamos que recurriremos ese informe por oponerse al puente", avanzó el consejero añadiendo que "no pedimos dinero, solo la autorización porque ocupa una zona de dominio hidráulico". A la espera de conocer el informe y "sin perjuicio del recurso" desde la Junta también se buscarán "fórmulas adicionales" para llevar a cabo la infraestructura.

Carriedo apuntó que se estudiarán "las razones" que aporta la CHD y "si no es emergencia" se buscará una posibilidad para avanzar en una obra "que es necesaria". "Necesitamos un puente que sirva para que no vuelva a ocurrir lo que hemos vivido", reiteró. Carriedo rememoró como con el corte del puente quedaron separadas ambos lados dejando a poblaciones aisladas y teniendo que recorrer 50 kilómetros para trayectos de apenas 5 minutos, teniendo en cuenta además las dificultades de acceso al Centro de Salud ubicado en uno de los lados.

Para Carriedo también hay un componente político y reprende a un ministerio "que ahora no hace obras de calado en Castilla y León". El puente alternativo "no lo ve necesario Óscar Puente, ni Pedro Sánchez ni la CHD, pero ya no es que no hagan, sino que no dejan hacer".