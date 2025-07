San Esteban llama a una concentración el día 25 por una variante definitiva tras el nuevo derrumbe del puente

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz ha convocado para el próximo viernes 25 de julio a una concentración a partir de las 20.30 horas "por una variante definitiva", después de que el puente medieval sufriera el pasado día 17 un nuevo desprendimiento, esta vez en el tajamar donde se ejecuta la segunda fase de las obras de la estructura medieval.

El Consistorio sanestebeño habla de una "gran concentración en defensa de nuestros derechos", y cita a los ciudadanos al frontón municipal, lugar de salida de la concentración.

El alcalde de la localidad, Daniel García, ha señalado a través de las redes sociales que "lucharé con todas mis fuerzas para conseguirlo. Es el momento de que el Gobierno de España entienda que San Esteban está más vivo que nunca y necesita una infraestructura del siglo XXI que garantice la movilidad segura y el acceso a los servicios de todos nuestros vecinos".

García también ha expresado estas jornadas su protesta por la decisión de la Confederación Hidrográfica del Duero de tumbar el puente provisional que ejecutaban el Ayuntamiento y la Junta, después de que el Ministerio de Defensa decidiera abandonar el proyecto.

"No es necesario un pùente alternativo". "No es urgente". "La Junta de Castilla y León para qué invierte ahí, no es necesario". "Es una cabezonería del alcalde". "Estas son algunas de las sandeces que llevamos los sanestebeños aguantando en el tema del puente por parte de las administraciones competentes del Gobierno de España del PSOE", ha señalado el regidor sanestebeño.

Del mismo modo, recalca que "se ha boicoteado cualquier paso adelante que hemos ido consiguiendo. En otro capítulo más se vuelve a derrumbar el tajamar que estaban reparando a pesar de la 'maravillosa intervención'. Los que lo vivimos cada día somos conscientes de que los agricultores, a duras penas pueden pasar con sus cosechadoras , grandes atascos que bloquean la circulación con la peligrosidad que conlleva, peatones con miedo por la situación de las aceras y tajamares y un largo etcétera".

Y culmina: "Yo no me voy a detener hasta conseguir lo que nos corresponde, que es una rehabilitación integral y segura del puente medieval, una alternativa al puente actual y una variante definitiva. ¡Es hora de decir basta! Llegaremos a Europa si es necesario para exigir responsabilidades".

El puente medieval de San Esteban de Gormaz volvió a concentrar las miradas y la confrontación política el pasado día 17 de julio con el derrumbe de parte del tajamar en el que se centran actualmente los trabajos de rehabilitación del viaducto, en la denominada segunda fase, después de concluida la primera intervención realizada también por el Ministerio de Transportes y que permitió abrirlo de nuevo al tráfico en mayo pasado tras los destrozos de las tormentas de marzo.

«La estructura está intacta y no hay problemas de seguridad», destacó el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre. Por este motivo, según la Subdelegación, no fue necesario cortar el tráfico y el paso se ha realizado con normalidad. Latorre achacó lo ocurrido a la dosificación de la cal que se está empleando para revestir el tajamar y posiblemente también a las altas temperaturas que han impedido que fragüe como debiera.

Fuentes del Ministerio de Transportes informaron de que el desprendimiento de la mampostería del tajamar afectó a un elemento ornamental que no influye en la estructura. «La estructura no se ha visto afectada en absoluto por esta situación», recalcó el Ministerio, matizando que la movilidad rodada y peatonal tampoco han resultado condicionadas, «siguen en servicio con total y absoluta normalidad».