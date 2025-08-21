El tiempo en Soria deja el fresco para 'recuperar agosto' este fin de semana

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El tiempo en Soria pasará del 'fresco' de las últimas jornadas a temperaturas más propias de agosto para el fin de semana. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que se recuperarán los 30 grados. Antes, el jueves ha dejado valores bajos para ser verano tanto en lo relativo, con puntos entre los más fríos de España; como en lo absoluto, con la capital sin pasar de 23, Almazán de 25 o Vinuesa de 21 grados según las previsiones.

Para este jueves la Aemet apunta a que el día seguirá fresco e incluso a media tarde puede llover en zonas puntuales y sin especial virulencia. El viernes comienza una subida que se notará sobre todo en las máximas, dejando a buena parte de la provincia cerca de los 30 grados. Será un día de cielos mayoritariamente despejados con sol radiante.

El fin de semana llega con temperaturas de agosto, por encima de los 30 grados en buena parte de la provincia. Soria o Berlanga de Duero pasarán el sábado y el domingo a 30 y 31 grados respectivamente, El Burgo de Osma repetirá los 31, puntos de Pinares se moverán en 28-29 y Ágreda alcanzará esa cifra el domingo. Por la tarde comienzan a parecer probabilidades de lluvia en algunas zonas, un factor a tener en cuenta en la operación retorno de Tráfico.

Para la nueva semana, desplome y agua en las previsiones del tiempo de la Aemet del lunes. Las máximas caen a valores en torno a los 20 grados y la probabilidad de precipitaciones llega al 85% en algunas zonas con el cielo encapotado en general.

Será un 'otoño' puntual. Desde el martes vuelve a subir el termómetro por encima de los 25 grados prácticamente en toda la provincia, habrá bastantes ratos de sol y las mínimas rebasarán los 10 grados. Ya no será el fuerte calor de principios de agosto, pero aún dejará cifras de verano.