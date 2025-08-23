Silvia Asensio: «En tres años el curso CuerdasEnFa ha pasado de 25 a 70 alumnos»

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La próxima semana se celebra en Valdeavellano de Tera la III Edición del Curso de Música CuerdasEnFa, una iniciativa que nació impulsado por la intérprete soriana Silvia Asensio. «El proyecto nació en una conversación con mi pareja, Víctor. Él es una de las personas que gestiona el Albergue El Nogal y yo soy músico profesional. Ambos habíamos asistido de pequeños a cursos de música y campamentos multiaventura, y de esa mezcla de vivencias surgió la ilusión de crear algo propio», apunta Asensio que añade que «hace tres años pusimos en marcha un proyecto distinto a otros cursos de verano: un programa musical de calidad de 9.00 a 17.30, con clases individuales de instrumento, colectivas, yoga y música Dalcroze, todo con profesoras de gran nivel. A partir de las 17.30 comienza el programa de ocio, dirigido por Víctor, con juegos, actividades y gymkanas».

El propósito, asegura, «es que los alumnos aprendan y disfruten de la música, conviviendo con compañeros procedentes de toda España. Cada año trabajamos para que sea una experiencia inolvidable que contribuya a su desarrollo integral a través de la música. Queremos que los alumnos se expresen, aprendan y compartan, creando vínculos muy especiales gracias a la convivencia. Creo que combinar un programa de gran calidad musical con un programa de ocio es muy enriquecedor para los alumnos, ya que en su día a día es necesario equilibrar la disciplina del estudio con momentos de disfrute y relación. Por ello, buscamos que este curso les proporcione herramientas y destrezas a través de la música que les puedan servir para el resto de su vida».

El curso «está orientado a alumnos de 7 a 18 años de grado elemental y profesional de música. Como novedad este año, hemos añadido la modalidad de curso para adultos», explica Silvia Asensio.

El alojamiento «es en el albergue El Nogal. Este año, gracias al aumento de inscripciones, hemos ampliado el equipo a 10 excelentes profesores llegados de distintos puntos de España. Además, contamos con un magnífico grupo de monitores y personal de cocina y limpieza, que hacen posible el buen desarrollo del curso» que se celebra del 25 al 31 de agosto «con la participarán más de 70 alumnos». En la primera edición «fueron 25, así que ver cómo ha crecido el proyecto nos llena de alegría».

Los niños, explica, «se levantan a las 8.30. Por la mañana tienen, según la edad, clases individuales de instrumento, música de cámara, Dalcroze o yoga. Los más pequeños disfrutan también de talleres con monitores. A las 14.30 comen y a las 16.00 comienzan las clases colectivas de violín, viola y violonchelo (este año habrá unos 30 violines y 25 violonchelos). Los pianistas, como novedad, participan en un coro que trabaja repertorio de música moderna. A las 17.30 meriendan y empiezan las actividades de ocio. Después, cena a las 21.00 y, por la noche, veladas».

Como novedades, este año, el 29 de agosto, a las 18.00, «los alumnos ofrecerán un concierto de solos en el Espacio Valdeavellano». El sábado, «los profesores daremos un concierto a la luz de las velas en el frontón de Valdeavellano, con obras de Satie, Popper, Philip Glass, entre otros». Finalmente, «el domingo 31 de agosto, en la iglesia de Nuestra Señora de la Paz, se celebrará el concierto de clausura con las agrupaciones colectivas, combinando repertorio clásico y moderno».

Aunque «la logística es compleja, tengo la suerte de contar con mi hermana, Marta Asensio, profesora de viola en el curso, que me ayuda enormemente con la organización, la planificación de horarios y la gestión del profesorado».