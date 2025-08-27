El Pinarcillo de Valonsadero abre una micoSenda y habilita micojuegos

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El monte Valonsadero de la capital suma nuevos recursos turísticos de la mano del proyecto europeo Mycotour, del que participa el Ayuntamiento de Soria. En la zona del Pinarcillo se ha habilitado una "Micosenda" con seis estaciones y en la antigua pista de tráfico una zona de "micojuegos" y el proyecto incluye también cinco tipos de setas diferentes representadas en árboles de la zona, según explicó la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos.

A través del proyecto Mycotour el Ayuntamiento de Soria recibió poco más de 170.000 euros para la creación de infraestructuras turísticas vinculadas al producto micológico. En la iniciativa participan otras administraciones como el Gobierno de Aragón o la Diputación de Ávila. En el caso de Soria ya se celebró el congreso Living Lab el pasado mayo y ya tiene en marcha la compra de una gafas de realidad virtual para generar experiencias micológicas.

Ahora la nueva iniciativa se centra en la zona del Pinarcillo del Monte Valonsadero. En primer lugar se crea una MicoSenda con un "pequeño recorrido" con seis paradas en las que habrá paneles explicativos y un código QR con acceso a una audioguía con información sobre buenas prácticas micológicas, la importancia de las setas en el ecosistema, detalles sobre el propio monte y sus tipos de árboles...Esta actuación se complementa con una nueva zona de Micojuegos creada en la zona de la pista de tráfico. En ese espacio se han dispuesto juegos tradicionales adaptados a cuestiones micológicas como el tres el raya, la búsqueda de diferencias o circuitos didácticos. Por último, se cierra la intervención con una propuesta artística con cinco tipos de setas pintadas en cortezas de árboles que forman parte del recorrido.