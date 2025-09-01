Las piscinas al aire libre echan el cierre con 30.000 accesos este verano
Fuerte repunte del San Andrés en agosto, que rebasa en 4.000 baños a La Juventud tras haber 'empatado' en agosto
Adiós a las piscinas al aire libre, al menos hasta el verano que viene. Las de Soria han cerrado sus puertas con la llegada de septiembre tras un aumento de usuarios. En agosto, el San Andrés ha acumulado un total de 10.374 accesos, mientras que La Juventud ha sumado un total de 6.388 y el Castillo, la cifra de 949. El total, por lo tanto, es de 17.711, que se añaden a los más de 13.000 del mes de julio superando en ambos meses la franja de los 30.000.
Otro dato destacado se refiere a la utilización del spa de La Juventud con total de 1.119 accesos julio y 1.770 en agosto.
Las piscinas de Soria suman 13.000 accesos en el último mes con el San Andrés a la baja
Usuarios mes de agosto
- Castillo: 949
- San Andrés 10.374
- Juventud 6.388
Usuarios mes de julio
- Castillo: 854
- San Andrés 6.275
- Juventud 6.087