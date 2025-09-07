Machado toma protagonismo en el OMS que estrena obra de aniversario

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El escritor Antonio Machado y los 150 años de su nacimiento tomaron este sábado el protagonismo en el Otoño Musical Soriano gracias a las voces de los ganadores del XII Concurso Internacional de Canto Un futuro DeArte de Medinaceli, Francisco José Cruz, Andrea Carpintero y Rocío Muñoz, acompañados al piano por Sergio Kuhlmann. Un recital de canto que recordó obras de encargo del festival en su segunda edición que tuvo el culmen con el estreno absoluto de Cantares de Machado, de Jesús Torres. Sin duda un emotivo momento musical para rendir homenaje al maestro de las letras.

Pero el OMS contó este sábado con sesión doble. Al recital celebrado en el Círculo Amistad Numancia, se sumó, ya en la Audiencia, en el horario habitual del festival, el espectáculo vocal de Die Singphoniker, uno de los referentes europeos en el arte del canto a capela. Su refinamiento vocal, sentido del humor y un repertorio que abarca desde el Renacimiento hasta la música pop, el jazz o la música de cine hicieron que se metieran al público en el bolsillo.

Por otro lado, este domingo le toca el turno a la Joven Orquesta Sinfónica de Soria, a las 12.30 horas, en su habitual cita con el festival soriano. En esta edición, el soriano Adrián Hernández se pone al frente de la formación para dirigir un ambicioso programa que se inicia con la obertura del ballet El tornillo de Shostakóvich y la Novena sinfonía del compositor ruso, mientras que en la segunda parte el Concierto para flauta de Jacques Ibert, Ignacio de Nicolás como solista, precede al Bolero de Ravel, esperado colofón de la velada.

Músico versátil e inquieto, Adrián Hernández comenzó su carrera musical con el clarinete, graduándose asimismo en piano y saxofón. Como clarinetista, ha colaborado con numerosas orquestas jóvenes y profesionales, dando el salto a la dirección con la Banda Acordes del Duero y finalizando sus estudios superiores recientemente en el Conservatorio Superior de Música de Aragón.

Por su parte, Ignacio de Nicolás es en la actualidad flauta solista de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Con anterioridad, ha ocupado puestos de flauta principal en diversas orquestas alrededor del mundo, como la Orquesta Sinfónica de Extremadura, la Oviedo Filarmonía, la Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda (Piccolo Solista) y la Orquesta Filarmónica de Malasia y ha colaborado con orquestas de la talla de la Sinfónica de Galicia, la Royal Concertgebouw de Ámsterdam y la Filarmónica de Berlín.

Fundada en 2003 por un grupo de progenitores de alumnos del Conservatorio Profesional de Música Oreste Camarca para dar la oportunidad a los jóvenes músicos sorianos de poner en práctica sus conocimientos teóricos en el marco de una orquesta sinfónica, la formación no ha faltado a su cita con el Otoño Musical desde entonces y ha realizado conciertos en importantes capitales de la geografía española como Zaragoza, Bilbao o Santander, así como el Luxemburgo y en la Sede del Parlamento Europeo en Bruselas, además de llevar la música a diversos lugares de Soria y provincia.