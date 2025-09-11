La Banda Municipal clausura en Santa Bárbara su programación de conciertos en los parques

La Banda Municipal echa el cierre en el parque CO2cero a su programación de conciertos con Sergio Soto a la batuta.MonteseguroFoto

La Banda Municipal, bajo la batuta de Sergio Soto, ofreció en esta ocasión un concierto dividido en dos partes. A lo largo del verano, la formación ha llevado su música a distintos rincones de la capital soriana con un total de ocho actuaciones, todas ellas marcadas por un mismo rasgo: la fidelidad de su público.