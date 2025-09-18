El Gobierno y la Cámara buscan fórmulas para maximizar el impacto del CPD de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, participó ayer, en la sede de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) en Madrid, en una reunión de trabajo junto a una delegación de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Soria, encabezada por su presidente, Alberto Santamaría. El objetivo ha sido contrastar sobre el terreno cómo el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) de la Seguridad Social que se está construyendo en Los Royales podrá beneficiar al tejido industrial y de servicios de la provincia durante sus fases de construcción, puesta en marcha y explotación.

El futuro CPD, dependiente de la Seguridad Social, organismo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, supone el traslado del centro actualmente ubicado en Madrid y encaja en el Plan de Deslocalización de Infraestructuras Públicas, alineado con los objetivos de Reto Demográfico para generar actividad y empleo fuera de las grandes áreas metropolitanas. La inversión prevista asciende a 88,47 millones de euros, financiados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El complejo se levanta en una parcela municipal de 37.000 m2 cedida gratuitamente por el Ayuntamiento de Soria, en el entorno de la Avenida de Europa (Los Royales), y contará con tres plantas, sótano y 117 plazas de aparcamiento. La explotación del centro generará en torno a 60 empleos directos, además de contratos de mantenimiento y servicios con impacto en la economía local, tal y como se ha analizado en esta reunión organizada por la Subdelegación del Gobierno.

Cadena de valor asociada al proyecto

En la sesión se ha repasado la cadena de valor asociada al proyecto y los ámbitos de contratación donde las empresas sorianas pueden participar, de forma directa o en colaboración con firmas especializadas:

Construcción y obra civil: estructuras, cerramientos, pavimentos técnicos, acabados, urbanización y aparcamientos.

Electricidad y energía: media y baja tensión, grupos electrógenos; sistema de alimentación ininterrumpida UPS/SAI (baterías que mantienen encendidos los equipos y estabilizan la corriente cuando hay cortes o picos de tensión); cuadros y regletas inteligentes que reparten electricidad a los servidores y pueden medir consumos (PDU), y sistemas de monitorización energética y gestión (BMS/EMS). Es el sistema que controla el edificio (clima, alarmas, accesos) y el uso de la energía para ahorrar y detectar averías.

Climatización y refrigeración: soluciones freecooling, enfriadoras, enfriamiento adiabático, tratamiento de aire, control térmico de salas y pasillos fríos/calientes.

Telecomunicaciones: fibra óptica, cableado estructurado, electrónica de red, comunicaciones redundadas y servicios de operadores.

Seguridad y protección: detección y extinción de incendios, incluidos gases inertes; control de accesos, circuitos cerrados de televisión, que son las cámaras de seguridad con grabación y monitorización del recinto; sistemas antiintrusión y continuidad de negocio.

Informática y servicios gestionados: suministro de racks, servidores, almacenamiento, licencias, virtualización, ciberseguridad, soporte on-site y mantenimiento preventivo/correctivo.

Suministros y fungibles: equipos de protección individual, material eléctrico, refrigerantes, filtros, baterías, consumibles de impresión y oficina.

Servicios auxiliares: limpieza técnica, residuos de todo tipo, incluidos los de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que se recogen y reciclan con tratamiento especial; logística y transporte; catering y alojamiento para equipos desplazados; jardinería y mantenimiento integral del edificio.

La Cámara y la Subdelegación han acordado difundir estos ámbitos entre las pymes locales y buscar fórmulas para canalizar perfiles profesionales (FP y universitarios) en informática, electricidad, climatización, telecomunicaciones y mantenimiento industrial, con el propósito de maximizar el retorno del proyecto en forma de empleo estable y contratación de proximidad.