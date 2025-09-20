El alcalde de Soria, contundente con la línea de tren Soria-Torralba: «Se va a electrificar»

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

No habrá cambio de guión ni giro de 180 grados por parte del Ministerio de Transportes respecto a la línea de tren Soria-Torralba, a pesar de que el departamento de Óscar Puente haya elegido este trazado de ferrocarril, junto a otros del país, para proyectos relacionados con el hidrógeno verde o las baterías. El alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, fue muy contundente este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local y aseguró que «se va a electrificar la Soria-Torralba».

No sólo eso, adelantó que dentro de poco habrá novedades al respecto y recordó el compromiso que asumió el número dos del Ministerio de Transportes, José Antonio Santano, durante su visita a Soria, quien ya se refirió a que la línea sería electrificada.

«No hay que mezclar las cosas», señaló Martínez Mínguez. «Una cosa es la electrificación y otra los proyectos que pudiera desarrollar en la línea el Ministerio de Transportes con el hidrógeno verde, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Lo propuesta es la electrificación. Se podrá utilizar la línea para proyectos experimentales pero son cosas diferentes», remarcó.

Sobre el ferrocarril se refirió a los tres proyectos que están encima de la mesa: la citada electrificación de la Soria-Torralba, la remodelación integral de la estación del Cañuelo, y el estudio de viabilidad (a la segunda va la vencida después del fiasco del primero) de la Soria-Castejón.

El carácter experimental de la Soria-Torralba para energías verdes fue adelantado por el Ministerio de Transportes hace unos meses y, de hecho, tuvo un encuentro con operadores públicos y privados para su implantación. Las propuestas tienen de plazo el 30 de septiembre próximo.

Se trata de una consulta preliminar al mercado sobre alternativas tecnológicas a la tracción diésel en líneas no electrificadas de la Red Ferroviaria de Interés General, como es el caso de la Soria-Torralba.

La consulta buscaba recabar la información proporcionada por el sector y sus operadores para evaluar distintas alternativas tecnológicas a la tracción diésel en varias líneas no electrificadas de la red ferroviaria de Interés General (RFIG), como el hidrógeno verde o las baterías, mediante la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Su objetivo es recopilar información de los operadores económicos del sector ferroviario, garantizando al mismo tiempo «la transparencia, la igualdad de trato y la no discriminación». Esta consulta pretende dar soporte a los estudios socioeconómicos necesarios para analizar la conveniencia de electrificar una serie de líneas o algunos de sus tramos, o su modernización con tecnologías ferroviarias innovadoras y alternativas al diésel para reducir las emisiones.

Primarias en el PSOE de Castilla y León y presupuestos

Por otra parte, y a preguntas por su condición de secretario regional del PSOE de Castilla y León, Martínez Mínguez, que se postulará como candidato a la presidencia de la Junta por su partido, propuso este viernes al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que acepte la quita de la deuda del Gobierno central, que generaría según él un ahorro de 400 millones de euros para las arcas regionales en concepto de intereses a los bancos, y que elimine la rebaja de impuestos «a los que más tienen, otros 700 millones de euros».

Con esta cantidad resultante, en torno a los 1.100 millones de euros, «serían unos ingresos muy importantes para la Junta con vistas a los Presupuestos». Martínez Mínguez confirmó que aceptará el ofrecimiento de Mañueco de sentarse a negociar las cuentas, «sin líneas rojas», si bien dijo temer que al final sea «un corta y pega». «Se espera una revolución al más puro estilo Mañueco», ironizó. A partir de aquí, reprochó al jefe del Ejecutivo regional «su falta de capacidad de trabajo».

«No hay nadie al mando tengo poca esperanza en esos presupuestos», añadió, el socialista durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria. «Mañueco va a rebufo y arrastrado tanto por los incendios, como ahora con los presupuestos. Se le va acabando la chequera del plan de ayudas para los afectados por los fuegos de este verano», indicó.

Acusó también al presidente de la Junta de «falta de ideas» y que «reina pero no gobierna» y actúa «a golpe de ocurrencia con una parálisis permanente»,. Tildó de «esperpento» la declaración de la alerta por incendios el jueves y «al mismo tiempo proceder al desmantelamiento del operativo en Ávila». Muy crítico con la labor de Mañueco, llegó a señalar sobre su predecesor en el cargo, Juan Vicente Herrera, que era «mejor orador, más trabajador y mejor persona». «Herrera también nos castigó (en referencia a Soria) pero la desidia de Mañueco es insoportable».

Sobre el proceso de primarias, que arranca este sábado en Valladolid con el comité autonómico, el secretario regional socialista dijo sobre su único aspirantazgo que «hay que ser respetuosos porque se abren mañana» (por este sábado). Y sobre cuándo dejará de ser el alcalde de la capital soriana, Martínez Mínguez explicó que «voy a cumplir el mandato hasta el último minuto, y cuando haya un impedimento legal, elegiremos el momento y decidimos».