Más turistas y más pernoctaciones en hoteles en agosto en Soria, con un crecimiento que rebasa al de Castilla y León

Soria creció en agosto en viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros respecto al año anterior. Y lo hizo, además, en una proporción mucho mayor a la de la media autonómica. En Castilla y León ambas cifras subieron un 0.9%, mientras que la provincia soriana ganó un 9,8% de viajeros (32.403) y un 7,3% de noches de alojamiento consumidas en hoteles (62.557). Aun siendo la provincia menos poblada rebasa a Zamora o Palencia en datos absolutos y la estancia media, muy cerca de las dos noches, es de las más altas.

Los establecimientos hoteleros de Castilla y León anotaron 1,05 millones de pernoctaciones en agosto, lo que supone un aumento del 0,9% con respecto a las registradas en el mismo mes de 2024, cuando hubo 9.872 menos. En el caso de los viajeros, aumentaron igual (un 0,9%), al alcanzar los 651.830 visitantes, 5.867 más que en el mismo mes del año anterior, según los datos consultados por Ical en el Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de la Coyuntura Turística Hotelera.

En el conjunto del país, los viajeros crecieron un 1,5%, hasta los 13,8 millones, mientras las pernoctaciones subieron un 0,9%, superando las 48,1 millones. Las pernoctaciones de viajeros residentes en España en hoteles de la Comunidad bajaron un 0,8% (hasta los 804,859), mientras que las de extranjeros aumentaron un 7% (247.031). Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en agosto, con el 24%, 14,2% y 12,6% del total de las pernoctaciones, respectivamente.

Por su parte, los principales destinos de los no residentes fueron Baleares, Cataluña y Canarias, con el 34%, 20,6% y 18,1% del total, respectivamente. Por otra parte, en Castilla y León, donde la estancia media el pasado mes de agosto fue de 1,6 días (frente a los 3,4 de España).

Por provincias, las pernoctaciones aumentaron en cuatro de ellas: Segovia, donde subió un 12,4%, hasta las 122.791; Soria, con un 7,3% , hasta las 62.557; Salamanca, un 2,8%, hasta las 203.433, y Palencia, un 2,6%, hasta las 55.672. Por el contrario, hubo bajadas en Zamora, un 10,2%, hasta las 46.988 pernoctaciones; Ávila, un 2,3%, hasta las 73.991; Burgos, un 2,1%, hasta las 178.620; Valladolid, un 1,7%, hasta las 120.913, y León, un 1,1%, hasta las 186.926 pernoctaciones.

En cuanto a los viajeros, descendieron en cuatro provincias, con la peor evolución registrada en Palencia, con un descenso del 7,7%, hasta los 27.329; seguida por León, con un 7,3% menos (112.191) y por Zamora, con un 6,2% menos (29.550). Ávila registró, por su parte, una caída del número de turistas del 1% (43.538). En el lado opuesto, estuvieron los aumentos de Segovia (10,4%, hasta los 70.335); Soria (9,8%, hasta los 32.403 viajeros); Valladolid (6,1%, con 73.871); Salamanca (2,8%, con 132.183) y Burgos (1,6%, hasta los 130.430 visitantes).

La tasa de variación anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) se situó de media en Castilla y León en el octavo mes del año en el 6,35 por ciento, 0,5 puntos por encima de España, que alcanzó el 5,79%.

Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, alcanzó los 47,62 euros de media, con un 10,35% de subida, cuando en el conjunto del país fue de 125,03 euros, un 6,95% más.