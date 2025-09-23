Imágenes del Encuentro Empresarial del Club de la Cámara de Comercio

Un encuentro distendido para fortalecer la cooperación entre empresasMARIO TEJEDOR

Publicado por Heraldo Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio de Soria organizó el II Encuentro Empresarial del Club Cámara, una cita dirigida a sus socios con el objetivo de favorecer el networking en un ambiente relajado, fomentando las sinergias entre empresas y generando espacios para compartir ideas, proyectos e inquietudes comunes.

El encuentro tuvo lugar en el Hotel San Francisco, y contó con una cata de vinos de Soria y un cóctel-networking, que sirvieron como escenario para impulsar el diálogo, la colaboración y la creación de oportunidades de negocio entre las empresas participantes.