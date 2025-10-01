El Senado respalda dos mociones del PP sobre las ayudas de funcionamiento y las travesías de El Burgo

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado aprobó ayer dos mociones relativas a la provincia de Soria presentadas por los senadores sorianos José Manuel Hernando y Javier Jiménez. Una de las propuestas volvía a reivindicar la aplicación máxima de las ayudas al funcionamiento y la segunda para agilizar las obras en la travesía de El Burgo de Osma comprometidas por el Gobierno, según informó el propio PP de Soria.

El senador popular por Soria, Javier Jiménez, volvió a defender la exigencia al Gobierno socialista de Pedro Sánchez, para que aplique sin dilación el máximo permitido por la Unión Europea de las ayudas al funcionamiento, para Soria, Cuenca y Teruel.

En la moción presentada Jiménez reclamó que el Gobierno haga una «evaluación del resultado» de la aplicación de estas ayudas que desde su aprobación en enero de 2023 ha supuesto 16 millones para Soria, 23 para Teruel y 27 para Cuenca. El senador destacó que si las ayudas hubiesen sido aplicadas al máximo permitido por la UE, «Soria se hubiera beneficiado en estos dos años de 212 millones, Teruel de 304 y Cuenca de 346 millones». «Entre las tres provincias se podrían crear 11.000 puestos de trabajo y el PIB subiría un 7%», remarcó.

«Volvemos a reclamar que las migajas se conviertan en justicia territorial, pero sobre todo que el gobierno de España deje de reírse de los que queremos sobrevivir», manifestó Jiménez. La moción ha salido adelante con los votos favorables del Partido Popular y la abstención del resto de grupos.

Por su parte Hernando, defendió una moción para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que «licite y ejecute sin demora» las obras de mejora y humanización de la antigua N-122 a su paso por El Burgo de Osma. Ha recordado que este proyecto, valorado en 8,5 millones de euros, ha sido elaborado por el propio Ejecutivo. Hernando denunció el «cinismo» del Gobierno y ha calificado de «kafkiana» la situación. El senador explicó que la iniciativa no solo ha buscado el beneficio de la villa burgense, sino también poner de manifiesto la manera en que el Ejecutivo socialista se ha conducido con los territorios más vulnerables.

Hernando también ha criticado el proceder del Ministerio de Transportes, que primero ha remitido al Ayuntamiento el proyecto terminado y meses después ha alegado que seguía en redacción. Además, ha lamentado que como alternativa se haya propuesto una actuación de apenas 600.000 euros, frente a los 8,5 millones del plan original. Esta segunda moción también ha salido adelante con los votos favorables del Partido Popular.