Un grupo de expertos investigará los hongos silvestres para fortalecer el sector micológico

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC) creó un Grupo de Investigación de Recursos Micológicos en el que participarán los investigadores titulares del Centro para la Calidad de los Alimentos de Soria. Este grupo analizará los servicios ecosistémicos de los hongos silvestres comestibles, su diversidad, función ecológica y potencial agroalimentario y estudiará su rol en el almacenamiento de carbono, la resiliencia forestal y el impacto del cambio climático en su producción.

De igual manera, también investigará el aprovechamiento sostenible, el micoturismo y la innovación micogastronómica para fortalecer el sector agroalimentario y desarrollar estrategias adaptativas.

El INIA sostiene que esta investigación es “clave” para entender, gestionar y potenciar los servicios ecosistémicos de los hongos silvestres comestibles, esenciales para la biodiversidad, la resiliencia forestal y el sector agroalimentario.

A través de las investigaciones, contribuirán al desarrollo sostenible, beneficiando a recolectores, productores, investigadores, gestores forestales, la industria alimentaria y el turismo especializado. Las principales líneas de investigación incluyen estudiar la producción micológica en un contexto de cambio global, abordando la caracterización del potencial micológico territorial, el impacto de la selvicultura, el desarrollo de la truficultura y el aprovechamiento sostenible de los hongos,

También se incluye la valorización agroalimentaria, estudiando las características diferenciadoras de diversas especies y su relación con el entorno y las preferencias de los consumidores; y la valorización micoturística, analizando el perfil del turista micológico y la oferta territorial vinculada.

Además, pretende la transferencia, innovación y formación, impulsando el sello europeo Fungi-Friendly-Forest, redes de conocimiento como Mycoforum y eventos internacionales como Trufforum.

“Nuestro grupo de investigación juega un papel fundamental en la caracterización, gestión sostenible y valorización de los servicios ecosistémicos proporcionados por los hongos silvestres comestibles. En un contexto de cambio global, estos organismos desempeñan una función clave en la resiliencia forestal, la biodiversidad y el almacenamiento de carbono, además de representar una oportunidad económica y social para sectores como la agricultura, la gastronomía y el turismo especializado", destaca el INIA.

La investigación beneficiará a múltiples actores, desde recolectores y productores hasta gestores forestales, investigadores y la industria agroalimentaria. También impacta sectores emergentes como el micoturismo, facilitando estrategias de desarrollo territorial que aprovechen la creciente demanda de experiencias turísticas centradas en la micología, según el INIA.

La generación de conocimiento sobre la producción, aprovechamiento y gestión del recurso micológico permite diseñar modelos de manejo más eficientes y sostenibles, lo que resulta crucial para la adaptación al cambio climático y la promoción de un uso responsable de los recursos forestales.

A través de distintas líneas de investigación, abordarán los principales retos y oportunidades que presentan los hongos silvestres comestibles como la producción micológica en un contexto de cambio global; la caracterización del potencial micológico territorial con el desarrollo de sistemas avanzados de inventario y monitorización utilizando modelos expertos y modelos empíricos, en colaboración con los Parques Micológicos (FFF) y la ciencia ciudadana, recoge Ical.

También se abordará el efecto de la selvicultura con el análisis de la transición de una silvicultura orientada a la producción de madera hacia una micoselvicultura centrada en la resiliencia y valorización de los hongos de interés alimentario. “En la truficultura: Investigamos la producción trufera en un contexto de cambio global, identificando factores clave para su sostenibilidad y eficiencia y se caracterizarán las prácticas de recolección y evaluamos los métodos de estimación de la presión recolectora para garantizar un uso sostenible y adaptado al cambio climático”, reseña.