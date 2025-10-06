La acumulación de agua en Torralba retrasa el regreso del servicio del tren a Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

¿Cuándo regresará el servicio ferroviario a la provincia de Soria? La pregunta hoy no tiene respuesta. Adif confirma que hay retrasos en la ejecución de las obras de la autopista ferroviaria que propiciaron el corte del servicio el pasado uno de abril por lo que no se cumplirá el plazo marcado para la vuelta –15 de diciembre–. La única certeza ahora mismo son los tres meses que se ha alargado la ocupación de fincas en Arcos.

Adif explicó a este medio que han surgido «diversas dificultades» en la adaptación de los gálibos de los túneles que «obligan a modificar las previsiones de restablecimiento ferroviario en el tramo Guadalajara-Plasencia de Jalón, afectado por las obras de adaptación de la línea convencional a los nuevos servicios de la autopista ferroviaria». En su información desde Adif no se cuantifica a cuanto asciende la modificación para la vuelta del servicio.

En relación a los problemas aparecidos uno afecta a los túneles de Cutanilla y El Saz, cerca de Sigüenza. «Ha sido necesario generar un nuevo acceso en fondo de saco para vehículos pesados a lo largo de la traza ferroviaria, en unos trabajos ya demorados anteriormente por la presencia de nidos de águila real próximos a la vía», indicaron. No es el único problema en esta zona ya que además «la excavación para ampliar el gálibo de dichos túneles se está viendo condicionada por la compleja geología de la zona, donde se alternan rocas de gran dureza con zonas de arcillas –más blandas–, que facilitan la formación de chimeneas y obligan a la ejecución de anillos de sostenimiento cada metro de avance»

También han aparecido problemas en el túnel del Torralba, clave en el único trayecto ferroviario de la provincia. «Se ha visto afectado por la presencia masiva de agua, debido a las lluvias abundantes del otoño y la primavera pasadas, que han alimentado los acuíferos», explicaron desde Adif remarcando que «esto afecta especialmente a la excavación para la ejecución de la contrabóveda (parte inferior o base del túnel) y de las zapatas de cimentación para el revestimiento del túnel, aunque la obra civil ya está ejecutada en un 80%».

La cuestión principal es que todos estos problemas a los que está teniendo que hacer frente Adif en el desarrollo de las obras « repercute en la fase posterior de obras de señalización, imprescindibles para que la nueva configuración de vías sea plenamente operativa». «Estas obras requieren que esté terminada por completo la fase de infraestructura y vía, para instalar sobre ella los elementos de campo y poder realizar las pruebas de integración de los nuevos enclavamientos, previas a la puesta en servicio», inciden.

La posible vuelta al servicio queda por tanto sin fecha definida por el momento y condicionada al desarrollo de las obras. Ahora mismo la única información al respecto es que la expropiación temporal de fincas donde Adif guarda el material de obras se ha extendido al 24 de marzo. El propio subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, confirmaba esta semana que el regreso del servicio ferroviario no iba a poder cumplir con los plazos marcados inicialmente. Latorre también mostró su confianza en que no fuera necesario agotar los plazos establecidos en la prorroga de la ocupación de fincas.

En ese horizonte y teniendo esa fecha del 24 marzo sobre la mesa, se abre otra incógnita que podría afectar a la vuelta del servicio. El alcalde de Soria y secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, avanzó esta semana que en el Ministerio de Transportes se están dando los últimos pasos de cara a la licitación de las obras de electrificación de la Soria-Torralba. La previsión ahora es que se produzca entre finales de año o principios de 2026. Si esos plazos se cumplen la adjudicación de obras podría estar finalizada en torno al segundo trimestre del año, es decir, podría condicionar la vuelta del servicio o que este regresada de forma efímera para dar paso a la electrificación.

El Soria-Torralba único tren en servicio en la provincia y que sirve para conectar la provincia con Madrid ya estuvo cortado entre octubre de 2022 y junio de 2023 con motivo de las obras de remodelación de las vías que han supuesto una inversión de más de 80 millones de euros.