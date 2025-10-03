La electrificación de la Soria-Torralba se licitará a fin de año o inicio de 2026

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La posibilidad de electrificar la Soria-Torralba se acerca. Para finales de año o comienzos de 2026 es previsible que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licite las obras de electrificación, con independencia de la consulta pública que está llevando a cabo para introducir medios de tracción sostenibles en la línea. El alcalde de Soria, Carlos Martínez, expresó la voluntad política para «llevarlo a cabo» en los años que restan de la legislatura de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo central. El alcalde hizo estas estimaciones en la recepción en el Ayuntamiento posterior a la misa solemne de San Saturio, que es el último acto oficial al que acuden los jurados. Como es tradicional, Martínez y las autoridades les entregaron una placa en agradecimiento a su desempeño.

Sobre la Soria-Torralba, el regidor explicó que se reunió hace unas semanas con el secretario de Estado del Ministerio y «va para delante la electrificación». En este sentido, «se están haciendo los trabajos administrativos para hacer lo que es la redacción del proyecto y la evaluación económica para poder posteriormente sacar a licitación lo que es la obra».

«Esperemos poder tener terminado al menos en ese horizonte que nos hemos marcado, antes de finalizar el año, principios del año que viene, la licitación de esa electrificación de la [Soria-] Torralba», señaló el regidor. «Y en paralelo seguir avanzando en el estudio de esa viabilidad de la Soria-Castejón». El alcalde se refería al estudio ordenado por Adif para conectar la Soria-Torralba con la alta velocidad Madrid-Barcelona, en unión con la reapertura de la Soria-Castejón. Se trata de un análisis integrado por las dos líneas, de manera que pueda subir la demanda considerando un corredor único. Y es que en su momento el estudio en solitario del recorrido a Castejón resultó desfavorable a las opciones de reapertura, estimándose una escasa viabilidad.

La línea a Navarra es un «empeño» del PSOE, recordó el alcalde, quien explicó cómo «Soria no puede quedarse descolgada» del «elemento de movilidad» por el que apuesta Europa al considerarlo un motor de desarrollo. Así, expresó el alcalde, no basta con los más de 90 millones invertidos en la modernización de la vía, sino que «necesitamos el plus de la electrificación y, más allá de la electrificación, la conexión para que Soria no sea principio y destino de una línea ferroviaria», sino que se pueda «incluir en el eje que va a conectar el Atlántico y el Mediterráneo y la alta velocidad a través de la [Soria-] Castejón.

El alcalde se refirió además a otras cuestiones locales, como la aceleración de la actividad en el último trimestre del año. Un ejercicio en el que el Ayuntamiento ejecuta más de 27 millones de euros de fondos propios y en el que la ciudad acoge inversiones de otras administraciones por importe de 300, expuso Martínez. En el trimestre que resta algunas de estas inversiones tienen que culminar, como es el caso de las travesías, una ejecución que «va a transformar y modernizar» la ciudad y «dar seguridad y fluidez en la circulación». También culminará, del lado local, la ampliación del aparcamiento de Doctrina, mientras seguirán «en pleno desarrollo» el Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social y el Centro de Acogida de Protección Internacional. Por su parte, las obras del Banco de España para acoger el Centro Nacional de Fotografía ya han comenzado. El trimestres acogerá además la elaboración de los presupuestos locales, que «tienen que culminar todo el proyecto de transformación de esta legislatura».

Martínez llamó además la atención sobre el hecho de que, coincidiendo con el final de año, tienen que resolverse las convocatorias de fondos europeos a las que Soria ha concurrido y que representan peticiones financieras por importe de una decena de millones de euros. Fundamentalmente es importante el plan de regeneración del Calaverón-El Castillo, una especia de ‘nuevo EDUSI’ para este barrio como el que finalizó para el casco viejo.