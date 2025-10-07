El PP de Soria pide que se publique la nacionalidad de los autores de los delitos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

"En Soria no hay una flotilla, hay una flota de delitos y agresiones noche sí y noche también, especialmente en la zona de ocio de Rota de Calatañazor", sostiene el senador popular por Soria, Javier Jiménez, en relación a la brutal pelea registrada el pasado 2 de octubre en la Zona, que se ha hecho viral en redes sociales.

Jiménez exige al alcalde de Soria, Carlos Martínez, y al subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, "que se dejen de populismos y demagogia y se centren en los problemas reales de los ciudadanos" y reclama que se publique la nacionalidad de los presuntos autores de los delitos, que se instalen cámaras, "como medidas disuasorias", y taxis nocturnos a la demanda "para que las familias que se acuestan pensando si su hijo llegará o no a casa, tengan la tranquilidad de que el ocio sea una actividad que se pueda desarrollar de una forma normal".

Según el senador del PP, lo que pone de manifiesto este video, "la dureza, lo extremo de estas imágenes", viene a constatar lo que el PP lleva reclamando al equipo de Gobierno desde hace tiempo, "que se deben tomar medidas urgentes y drásticas". En ese sentido, añade, "no es posible que sólo haya una patrulla de Policía Local en nuestras calles, y que la respuesta del subdelegado ante este tipo de situaciones es que ya existen los medios suficientes para atajar este problema, y que prácticamente la responsabilidad de este tipo de situaciones es derivada de los propios hosteleros".