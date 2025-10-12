Unos 60 aviones participan en el Festival de Aeromodelismo de San Saturio

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La programación de San Saturio sigue organizando actividades. La de ayer, el XXX Festival de Aeromodelismo, tuvo lugar en el campo de vuelo de Velilla de la Sierra y participaron 40 pilotos con más de 60 aviones surcando el cielo. Algunos modelos de gran tamaño, de más de tres metros, que hicieron más visible un espectáculo aéreo con una destacada afluencia de público.

Esta cita ya clásica de San Saturio, no en vano cumple su trigésima edición organizada por el Club Aeromodelismo Soria, contó con pilotos no sólo de la provincia sino procedentes de puntos cercanos como Burgos, Logroño, Zaragoza, Guadalajara y Madrid. «A la gente le gusta venir a practicar a Soria por las características de la pista, con muy buena visibilidad, aunque la situación del asfalto es verdad que es mejorable», reconoció el presidente del Club de Aeromodelismo, Sergio Moreno, quien recalcó la importante afluencia de público en la mañana de ayer en Velilla de la Sierra, «más de la esperada».

El festival contó con modelos muy diferentes, desde helicópteros, aviones acrobáticos, grandes maquetas y también otras de pequeño tamaño de distintos clubs de España, a los que la agrupación soriana invita a participar cada año en esta cita de San Saturio.

Ayer llamaron la atención un Curtiss Jeni, modelo de avión real, a escala un cuarto, del subcampeón de Castilla y León de maquetas, así como un avión de 1909, un Bleriot XI, o un albatros de dos metros y medio.

Una evidencia de que la pasión por el aeromodelismo es muy variada, con ejemplares que son de corcho y fácilmente ensamblados, a otros que requieren cientos de horas de construcción, con el componente electrónico y la búsqueda de un motor lo más fiel posible al real.

El Club de Aeromodelismo de Soria lo conforman actualmente 35 socios de distintos puntos de la provincia que acuden cada fin de semana a practicar su afición a la pista de Velilla de la Sierra, punto de contacto para seguir aprendiendo y compartiendo experiencias. «Hay quien lleva casi 50 años construyendo modelos y a los que entran nuevos se les ayuda y se les explica», afirmó Moreno sobre el buen ambiente de un club que espera la llegada de nuevos socios, sobre todo del sector femenino, poco presente en esta afición.