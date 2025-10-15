Félix Villalba: «Orgullosos de la sociedad soriana»

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El director de Heraldo Diario de Soria, Félix Villalba, subrayó durante su discurso que «los premiados, los de este año y los de los anteriores, en conjunto e individualmente son la evidencia de una sociedad dinámica». Hizo hincapié en que ya son cinco las ediciones de los Premios Numancia y alabó el papel de los músicos que amenizaron el acto, «profesionales sorianos».

Para Villalba, «hay talento en la sociedad soriana», y «también es muy significativa la representación de la sociedad que tenemos aquí con los cinco premiados, que mantienen el alto nivel de las cuatro ediciones anteriores. Enhorabuena a todos ellos y gracias por la labor que realizan cada uno en su ámbito».

Destacó que «la imagen que en ocasiones se proyecta de Soria muchas veces no es real, quizá porque se pone el foco en la despoblación o en carencias o retrasos en la modernización de las infraestructuras y cuestiones similares. Son problemas reales, es evidente, pero a pesar de ellos, la sociedad soriana avanza enfrentándose a los obstáculos con espíritu numantino».

Precisamente, los Premios Numancia vienen a reconocer «también al conjunto de la sociedad soriana y esperamos que contribuyan a eliminar esa ‘leyenda negra’ de una provincia poco dinámica, atenazada por sus problemas, muchos de ellos comunes a otros territorios y también es cierto que unos cuantos en vías de solución».

El papel del decano de la prensa provincial es «la obligación de intentar reflejar la realidad, y eso supone denunciar las desventajas y las dificultades que tiene Soria, pero también poner de manifiesto cómo se enfrenta a ellas y cómo la sociedad consigue muchos logros a pesar de ellas. Y además como algunas se van reduciendo».

Insistió en que los premiados «son un muy buen ejemplo de superación». «Es nuestra responsabilidad como medio de comunicación, el único diario de papel en Soria, con más de cien años de historia, y con una potente edición digital. Se han producido muchos avances tecnológicos en nuestro sector, pero la mejor herramienta sigue siendo la profesionalidad, el rigor, la independencia», indicó, y convino en que «lo fundamental en nuestro trabajo sigue siendo el equipo humano y permítanme que hoy aproveche para agradecer el esfuerzo de los periodistas, administrativos y comerciales que hacen posible este periódico».

Los retos en la profesión siempre existen, «y muchos son viejos, aunque hay épocas en que se manifiestan con más fuerza. Uno de ellos, histórico en la sociedad española y en el mundo, es el intento de controlarnos, también en democracia, quizá hoy con un repunte de la intensidad. Ante esto nosotros somos y seguiremos siendo numantinos, como en otras muchas cosas. Creemos en la democracia y tenemos la responsabilidad de ayudar a garantizar derechos fundamentales como el de la información y el de la libertad de expresión».

Dio las gracias «sobre todo, a la sociedad soriana. Estamos muy orgullosos de formar parte de ella», finalizó.