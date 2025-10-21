La receta de la soriana Tomasa, que hizo sus primeros canelones en Barcelona y le aplaudieron

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Hay recetas que se pinchan en la nevera (sirve un imán o cello) y las hay que se guardan en lo más profundo de la memoria. Es el caso de los Canelones de Tomasa, que escribimos con mayúscula porque el plato lo merece. Es una de las propuestas que aparece recogida en el recetario Saboreando recuerdos, editado por la Diputación de Soria y la empresa Senior, filial de Clece, con una treintena de platos, aportados por usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio. Éste que aquí viene lleva la firma de Tomasa García Sanz, de San Esteban de Gormaz.

La publicación, presentada recientemente en el Palacio Provincial, incorpora un recuerdo del chef que en el caso se Tomasa se remonta a sus 17 años. A esa edad se fue a trabajar a Barcelona, donde hizo sus primeros canelones. "Cuando sonó la campanilla, fui al comedor temblando, pensando que me iban a reñir... pero todos se pusieron a aplaudir. Decían que nunca habían comido canelones tan ricos".

Ingredientes:

1 kilo de carne de ternera picada

1 kilo y medio de carne picada de cerdo

Medio kilo de pechuga de pollo picada

1 cucharada de aceite

4 ajos

1 cebolla

1 cucharada de pimentón

1 cucharada de tomate natural

1 pimiento rojo

1 vaso de vino blanco

3 vasos de agua

40 placas de pasta

1 lata de foie gras

Las medidas son para 8 personas. El tiempo de preparación son dos horas y los pasos de elaboración, como sigue:

En la olla exprés ponemos el aceite, la carne, los ajos, la cebolla, el tomate, el pimentón y el pimiento. Lo sofreímos hasta que esté dorado. Entonces añadimos el foie gras, el vino y el agua y cocinamos durante 20 minutos. Cortamos todos los ingredientes en trozos muy pequeños. Para la bechamel: freímos la cebolla, el jamón y los ajos, hasta que estén dorados. Añadimos la leche y la carne. Mezclamos bien y a continuación dejamos enfriar. En la bandeja ponemos tomate. Enrollamos las placas con la mezcla y las ponemos en la bandeja. Hacemos otra bechamel poniéndola por encima de los canelones y a continuación el queso rallado. Precalentamos el horno a 200 grados y metemos los canelones en el horno durante 15 minutos, con el modo de gratinar.

Tomasa nos aporta su truco, que es cortar la carne con la tijera y luego por la picadora para que quede más troceada. "Yo muelo orégano sobre la bechamel para darle un toque diferente".

