La AECC recuerda que tiene sus puertas abiertas y presenta la nueva edición del Camino por Soria Contra el Cáncer

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria celebra este domingo, 26 de octubre el XIII Camino por Soria Contra el Cáncer con el objetivo de visibilizar la labor de una asociación que tiene las "puertas abiertas" para todas aquellas personas que lo necesiten.

El concejal de Deportes, Manu Salvador, junto al presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, y los miembros de la directiva José Miguel Serrato y Emilio Carazo, han presentado esta nueva edición que confía en alcanzar los 6.200 participantes del pasado año, informa Europa Press.

El concejal de Deportes ha recordado que se trata del evento más multitudinario que se celebra en la ciudad y que lleva consigo "algo más importante que el deporte", ya que es una oportunidad de recaudar dinero para la investigación.

Jesús Aguarón ha incidido en que la finalidad es dar visibilidad a la asociación para que "todo el mundo sepa que si sufre esta enfermedad hay una puerta a la que llamar donde le van a prestar ayuda totalmente gratuita y que no hace falta ser socio". Todo ello gracias al dinero recaudado por las colaboraciones de socios y patrocinadores y eventos de este tipo, además de las marchas de Almazán y El Burgo de Osma, así como eventos deportivos o colectas en las fiestas de los pueblos con eventos solidarios.

El presidente ha señalado que se detectan cerca de 700 casos nuevos de cáncer cada año en Soria y unas 400 pasan por allí para informarse, por lo que todavía es mucha la gente que sufre la enfermedad y no solicita asistencia. En este sentido, ha subrayado que se dan charlas en los pueblos para informar sobre su labor.

Asimismo, ha señalado que la sede no contaba con asistentes sociales, era un servicio que se daba desde Madrid, por lo que se consiguió contar con una trabajadora social y ha crecido esta asistencia a los usuarios que "cobra una parte muy importante".

El dinero de esta nueva edición del Camino por Soria contra el Cáncer irá destinado un año más a la investigación ya que el funcionamiento ordinario de la sede se sufraga gracias a las colaboraciones mencionadas anteriormente. El año pasado Soria envió algo más de 80.000 euros.

"La investigación es la mejor arma para mejorar la supervivencia y que tengan mejores tratamientos mientras lo precisen, sin perder de vista el propio enfermo y su familia, así como hábitos de vida saludable para su prevención", ha señalado Aguarón.

En cuanto al recorrido, con salida en Mariano Granados, la marcaha pasará por la plaza Ramón y Cajal, calle Caballeros, calle San Martín de la Cuesta, calle Valobos, camino Bajada del Duero, paseo de San Prudencio, calle nuestra Señora de Calatañazor, plaza de San Pedro, calle Real, calle Zapatería, arco del Cuerno, plaza Mayor y de nuevo meta en la plaza Mariano Granados. Al finalizar habrá sorteo de regalos.