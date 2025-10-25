Periodistas culinarios de 11 países visitan la provincia de la mano de Soria Gastronómica

Los periodistas posan ante la estatua de Fray Tomás en Berlanga de Duero.HDS

El Congreso Soria Gastronómica ya calienta motores. Aunque la gran cita de la cocina y el turismo en torno a las setas y otros hongos no arranca hasta este lunes, el fin de semana está sirviendo para acciones de divulgación que dan medida del carácter internacional del evento.

Periodistas de 11 países están visitando la provincia de Soria y conociendo sus recursos turísticos con motivo del Congreso Soria Gastronómica en un viaje de familiarización, según apunta la propia organización a través de sus redes sociales.

El viaje está organizado por la Junta de Castilla y León con la colaboración de la Diputación de Soria, el Ayuntamiento de Soria y Turespaña. Durante la jornada del sábado pudieron conocer atractivos como Berlanga de Duero o el Cañón del Río Lobos.

Los periodistas especializados proceden de China, Polonia, Suecia, Irlanda, Chequia, Alemania, Noruega, Italia, Dinamarca, India y España.