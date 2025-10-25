San Esteban vibra bajo la lluvia en el arranque de la duodécima edición de Aires de Dulzaina

San Esteban de Gormaz abre bajo la lluvia una nueva edición de su festival de música tradicional Aires de Dulzaina.SANDRA GUIJARRO

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

Ni la lluvia logró apagar el pulso festivo de San Esteban de Gormaz, que este sábado acogió con entusiasmo la apertura oficial de la duodécima edición del festival Aires de Dulzaina, consolidado ya como referente nacional de la música tradicional. Bajo paraguas y sonrisas, la Plaza Mayor fue escenario del acto institucional, presidido por el alcalde Daniel García, concejales del Ayuntamiento y el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, junto al presidente de la asociación organizadora, Alfonso López.

La jornada comenzó con la recepción de cuadrillas en la plaza del Frontón, seguida de un animado pasacalles hasta el lagar de San Miguel, donde aguardaban el almuerzo tradicional, los brindis y los primeros acordes compartidos entre músicos llegados de distintos puntos del país. El ambiente, cálido y festivo pese al cielo encapotado, dio paso a la bajada hasta la Plaza Mayor, donde las autoridades ofrecieron la bienvenida oficial a las escuelas participantes.

Sobre el escenario, el relevo generacional se hizo música con la participación de la Joven Orquesta de Soria, la Escuela de Dulzaina y Gaiteros de Sena (Huesca), la Escuela de Estella-Lizarra (Navarra) y la Escuela de Dulzaina y Percusión de San Esteban de Gormaz. Tras el descanso y la comida popular en la carpa municipal, la convivencia entre escuelas, grupos y público continuó con mesas corridas, brindis y música de fondo, en un ambiente de intercambio de repertorios, anécdotas y ganas de baile.

Por la tarde, a las 19.00 horas, Pipirijaina Teatro tenía previsto presentar el certamen musical con la participación de Los Cámbaros (Cantabria), Casa Corazón (Albacete) y La Garrota (Segovia). La jornada concluyó con una cena popular y el concierto de El Nido (Burgos). Este domingo arrancará el último día del festival con un pasacalles por el casco histórico de la mano de los músicos participantes y la Nova Muixeranga de Algemesí. Por la tarde habrá espectáculo infantil en la carpa municipal con Triguiñuelas (Segovia).