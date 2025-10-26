La Marcha contra el Cáncer en Soria supera los 6.000 inscritos solidarios

El recorrido de la marea color butano discurrió por la ribera del Duero para regresar por la calle El Collado y retornar a la plaza Mariano Granados.MONTESEGUROFOTO

La Asociación Española contra el Cáncer de Soria lo volvió a conseguir. Congregó a más de 6.000 personas en una marcha solidaria cuyos fondos se destinarán a proyectos de investigación. El XIII Camino por Soria de nuevo fue un éxito de convocatoria –con los ‘marchantes sin camiseta’ se habrían superado los 6.500–, aunque lejos todavía del récord de 2019 cuando fueron nada menos que 11.000 los inscritos y 9.500 los participantes en la caminata.

Es ya una cita obligada en la ciudad, a la que los sorianos responden, también los visitantes que visitan la ciudad y no dudan en colaborar, como comentó el presidente de la AECC en Soria, Jesús Aguarón, «turistas que se encuentran con esto y deciden colaborar». Se trata, matizó Aguarón, de «recordar que existimos y que podemos ayudar, y que cuando nos necesiten aquí nos tienen de forma totalmente gratuita a su disposición».

«La culebrilla color butano» que conformó la marcha realizó el recorrido habitual por la ribera del Duero, con una imagen de unidad en la calle El Collado ya en el último tramo hasta retornar a Mariano Granados, donde esperaba el avituallamiento de agua y el sorteo de regalos al que daba derecho la inscripción. La buena climatología y un sol brillante animaron la participación de última hora, pues las inscripciones se cerraron a última hora. El medio centenar de voluntarios veló por el buen desarrollo de la actividad.

Aguarón explicó que los fondos obtenidos –10 euros por persona–, después de liquidar los gastos, se destinará a investigación, «a algún proyecto, no en exclusiva, pero el proyecto es de todos», en referencia a que lo obtenido en Soria se suma a lo que llega del conjunto de España. En ese sentido, destacó el presidente de la AECC, «para la investigación se tienen que comprometer los gobiernos, las instituciones y aportar más dinero. Sería necesario duplicar la cantidad que ahora mismo se dedica».

Aguarón también se refirió a la nueva unidad de radioterapia en Soria y aseguró que cuando se puso en marcha «se hizo de una manera muy optimista». «Hay que explicar a la gente que un aparato de radioterapia no es sólo encender un interruptor, necesita unos ajustes, unas comprobaciones, controles, y en eso están ahora», puntualizó. Los pacientes ya están recibiendo tratamientos, aunque de momento no es una cifra significativa. «Una fecha que puede ser aceptable para sacar pecho de que está funcionando sería después de Navidad», afirmó el presidente de AECC Soria, quien añadió que «hay personal suficiente y están recibiendo formación en otros hospitales para poder hacer su trabajo aquí sin ningún problema. La cosa marcha».