Camino de Soria Contra el Cáncer, más de 180 fotos de la solidaridad y por la investigación

La 'marea naranja' partió de Mariano Granados a dos velocidades para recorrer las calles de la ciudad. Hubo quien lo afrontó en la modalidad de carrera y quien optó por hacerlo a ritmo de paseo. Y es que el
apoyo social volvió a ser sobresaliente, con participantes que iban desde la tercera edad a niños en carrito.
El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación. MONTESEGUROFOTO
MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025
