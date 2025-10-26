Heraldo-Diario de Soria

Camino de Soria Contra el Cáncer, más de 180 fotos de la solidaridad y por la investigación

La marcha convocada por la AECC cumple los pronósticos y vuelve a aunar a más de 6.000 sorianos

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

Publicado por
Heraldo-Diario de Soria
Soria

Creado:

Actualizado:

Soria volvió a hacer gala de su solidaridad en la décimo tercera edición de Camino por Soria Contra el Cáncer, la iniciativa solidaria programada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para concienciar y recaudar fondos para la investigación de este grupo de enfermedades. El objetivo era movilizar a más de 6.000 sorianos como había ocurrido en años anteriores y se cumplió.

La 'marea naranja' partió de Mariano Granados a dos velocidades para recorrer las calles de la ciudad. Hubo quien lo afrontó en la modalidad de carrera y  quien optó por hacerlo a ritmo de paseo. Y es que el apoyo social volvió a ser sobresaliente, con participantes que iban desde la tercera edad a niños en carrito.

El presidente de la AECC en Soria, Jesús Aguarón, apuntó que también se trata de «recordar que existimos y que podemos ayudar, y que cuando nos necesiten aquí nos tienen de forma totalmente gratuita a su disposición».

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.

El Camino por Soria Contra el Cáncer vuelve a llenar las calles de la capital de miles de personas para recaudar fondos para la investigación.MONTESEGUROFOTO

MARCHA CONTRA EL CÁNCER 2025

tracking