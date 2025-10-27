Agua
Cuerda del Pozo baja a pesar de la lluvia pero se mantiene por encima del 60%
Mejora en cinco puntos la cantidad de agua contenida el año pasado en estas fechas
El embalse de la Cuerda del Pozo no ha podido frenar su descenso con las lluvias de la última semana y ha bajado ligeramente respecto al pasado lunes a pesar de los más de 50 litros por metro cuadrado medidos en su área. Aún así se mantiene por encima del 60%, cinco puntos más respecto al volumen de agua embalsada en las mismas fechas de 2024.
El pantano contiene actualmente 149,532 hectómetros cúbicos de agua, el 60,11% de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos. La semana pasada contenía 150,478 hectómetros cúbicos, el 60,49%.
El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 137,560 hectómetros cúbicos de agua, el 55,29% de su capacidad.
La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 2,50 metros cúbicos por segundo. El balance hídrico de la semana ha sido de -0,946 hectómetros cúbicos.
Las precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 52,6 litros por metro cuadrado.