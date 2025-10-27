Cuerda del Pozo baja a pesar de la lluvia pero se mantiene por encima del 60%

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El embalse de la Cuerda del Pozo no ha podido frenar su descenso con las lluvias de la última semana y ha bajado ligeramente respecto al pasado lunes a pesar de los más de 50 litros por metro cuadrado medidos en su área. Aún así se mantiene por encima del 60%, cinco puntos más respecto al volumen de agua embalsada en las mismas fechas de 2024.

El pantano contiene actualmente 149,532 hectómetros cúbicos de agua, el 60,11% de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos. La semana pasada contenía 150,478 hectómetros cúbicos, el 60,49%.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 137,560 hectómetros cúbicos de agua, el 55,29% de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 2,50 metros cúbicos por segundo. El balance hídrico de la semana ha sido de -0,946 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 52,6 litros por metro cuadrado.