Ángel Martín presentará 'Somos monos' en la Audiencia: así puedes conseguir las entradas

Cartel de 'Somos monos', la nueva obra de Ángel Martín a caballo entre el humor y la reflexión.HDS

Sarcasmo, ironía y un toque filosófico. El humorista y comunicador Ángel Martín llegará a Soria el próximo 31 de enero de 2026 para presentar en el Palacio de la Audiencia su nuevo espectáculo, 'Somos Monos'. Aunque la fecha parece lejana, esta misma semana se podrán conseguir entradas desde esta misma semana. Se trata de una propuesta tan ácida como lúcida que combina humor y reflexión para recordarnos que, aunque el ser humano se cree muy evolucionado, a veces su comportamiento demuestra lo contrario.

Partiendo de la célebre frase “El ser humano sólo utiliza un 10% del cerebro”, Martín desmonta ese mito con su particular ironía. Lo hace con un giro desternillante: asegura que, en la actualidad, hay quien apenas usa el 0%. “Igual que existen cervezas 0,0%, también hay cerebros 0,0%”, bromea el propio artista.

A través de situaciones cotidianas -desde intentar guardar algo del armario en la nevera, hasta necesitar un tutorial para freír un huevo-, Ángel Martín pone sobre la mesa lo fácil que resulta vivir en piloto automático en los tiempos de internet.

Y aunque la risa está más que garantizada, también lo está la reflexión: ¿realmente se piensa menos que antes, o es que poco a poco se ha ido apagando como especie?

Con su estilo inconfundible, crítico e irónico, el cómico propone en Somos Monos una auténtica “reactivación del cerebro”, aunque para lograrlo -advierte- haya que pisar más de un charco. Ángel Martín ya conquistó al público con su anterior gira Nuevo material, en la que exploraba el caos y la hilaridad de la vida moderna con su característico ingenio y humor mordaz.

Las entradas para el espectáculo Somos Monos en Soria están disponibles a través de la web de entrada desde este lunes 27 de octubre.