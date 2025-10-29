Las becas deportivas llegan a 25 estudiantes de la universidad en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Hasta 25 alumnos del Campus Duques de Soria reciben una beca deportiva por su desempeño durante el último curso. Según trasladaron fuentes de la Universidad de Valladolid (UVA), reafirma su compromiso con el deporte universitario como motor de desarrollo personal y académico. Recientemente ha resuelto la convocatoria de becas deportivas del curso 2024-2025, con las que reconoce el esfuerzo y la dedicación de sus estudiantes en el ámbito competitivo.

En esta edición, 25 estudiantes del Campus de Soria han sido beneficiarios de las becas, en un curso marcado por la aplicación de nuevas bases reguladoras que otorgan especial relevancia a la participación en los Campeonatos de España Universitarios.

Las nuevas becas deportivas buscan reforzar la conexión entre la excelencia deportiva y la formación integral del estudiante, promoviendo la compatibilidad entre los estudios universitarios y la práctica deportiva de alto nivel.

Desde el Servicio de Deportes, se pone en valor la implicación y constancia de los estudiantes deportistas, cuyo ejemplo contribuye a fortalecer la cultura del esfuerzo, el bienestar y la vida activa dentro de la comunidad universitaria.