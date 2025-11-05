Atropello a una mujer en la calle Tejera de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Segundo atropello en poco más de 24 horas en Soria, en esta ocasión en la capital tras el ocurrido el martes en Almazán. Una mujer ha resultado herida en la calle Tejera de Soria tras ser arrollada por un turismo, según apuntan fuentes del servicio de emergencias 112.

El aviso ha llegado a las 20.21 horas de este miércoles a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, alertando de un atropello en el que están involucrados un coche y una viandante. La víctima es una mujer de "unos 75 años".

El alertante ha advertido que se encontraba consciente pero con la cara ensangrentada. Desde el 112 se han dado avisos a Emergencias Sanitarias del Sacyl, a la Policía Local y a la Policía Nacional.