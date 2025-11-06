Adif inyecta 11M€ a ocho estaciones de tren entre Guadalajara y Calatayud, dos en pueblos de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La adaptación de la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza, que permitirá el paso de miles de toneladas de mercancías cada día desde la zona del Estrecho hacia el noreste de España, deja obras en Soria. Una reciente licitación de más de 11 millones de euros remodelará ocho estaciones de tren entre Guadalajara y Calatayud y dos de ellas son de pueblos de Soria, concretamente las de Medinaceli y Santa María de Huerta.

Adif ha licitado, por importe de 11,3 millones de euros, el contrato para la racionalización de 8 estaciones ubicadas en la línea convencional Madrid-Barcelona, en los tramos Guadalajara-Ariza-Calatayud, con el fin de optimizar sus instalaciones para los servicios de Autopista Ferroviaria Algeciras-Madrid-Zaragoza.

El contrato contempla la ejecución de actuaciones de distinto alcance en vías y andenes para adaptar las estaciones de Yunquera de Henares, Espinosa de Henares, Matillas, Baides, Medinaceli, Santa María de Huerta, Ariza y Calatayud, a los futuros tráficos de trenes con semirremolques.

Así, por un lado, en las estaciones de Yunquera de Henares, Espinosa de Henares y Matillas se ejecutará el levante de vías de apartado y su catenaria, la demolición del andén central y la posterior ejecución de un nuevo andén lateral de 210 metros. Asimismo, está prevista la prolongación del cruce entre andenes existente hasta la nueva disposición del andén lateral.

En la estación de Medinaceli se llevará a cabo el levante de vías de apartado y su catenaria, así como la conexión del andén lateral hasta el andén central.

Por otro lado, en la estación de Ariza está prevista la sustitución de dos desvíos y la renovación de las vías 4 y 6 con nuevas traviesas y carril. Igualmente, en la estación de Calatayud se rectificará el trazado de una curva para optimizar la distancia de seguridad.

Adif ejecuta un ambicioso plan de inversión, dotado con más de 500 millones de euros, para la puesta en marcha de los servicios de AF en el itinerario Algeciras-Zaragoza, que incluye la adaptación de numerosas estructuras a las dimensiones requeridas por los semirremolques, entre otras mejoras.

Este plan será determinante para impulsar el incremento de la cuota del transporte ferroviario en la rama central del Corredor Mediterráneo y del Atlántico y reforzar la intermodalidad en la Península Ibérica con los tráficos entre Europa y Marruecos.

En lo que se refiere a la adecuación del gálibo ferroviario entre el Puerto de la Bahía de Algeciras y la terminal de Zaragoza Plaza, se actuará sobre 182 estructuras: 43 túneles, 131 pasos superiores y 8 puentes metálicos. Ya están en marcha las obras para la ampliación del gálibo de 26 túneles y 40 pasos superiores situados entre San Fernando de Henares (Madrid) y Zaragoza. Las actuaciones de esta tipología que se realizarán en el tramo entre Algeciras y San Fernando de Henares se encuentran ya contratadas.

Asimismo, Adif llevará a cabo la ampliación de vías hasta los 750 metros en un total de 17 estaciones, que reforzarán la eficiencia y competitividad del trayecto; así como los trabajos de consolidación de la ladera de Almargen (Málaga), donde se renovará plataforma y vía en 7 km, una actuación que mejorará la operatividad de la infraestructura para todos los tráficos del tramo Bobadilla-Algeciras.

Las inversiones incluyen la implantación del Bloqueo Automático Banalizado (BAB) entre Guadalajara y Calatayud, un sistema que permite la circulación de los trenes en ambos sentidos de las dos vías, lo que mejora la fiabilidad de las instalaciones, incrementa su capacidad y flexibiliza las circulaciones ferroviarias. Esta actuación se está ejecutando de forma paralela a la adaptación de los gálibos entre San Fernando de Henares y Zaragoza.

Por el itinerario Algeciras-Zaragoza habrá 2 circulaciones diarias por sentido en la fase inicial, que se ampliarán a 3 trenes diarios por sentido un año después del inicio del servicio con camiones con origen/destino Marruecos. A estos se suman 2 trenes diarios (uno por sentido) desde Huelva a Zaragoza, con camiones con origen/destino Canarias y entorno de Huelva, y otros 4 trenes diarios (2 por sentido) entre Sevilla y Zaragoza, con camiones con origen/destino Puerto de Sevilla y resto de Andalucía.

De esta forma, diariamente se realizarán aproximadamente 12.000 km-tren y se transportarán unos 360 camiones en este itinerario, evitando 360.000 kilómetros de circulación de camiones en carretera al día.

La AF es un servicio de transporte de mercancías que carga tráilers de carretera o semirremolques, utilizando vagones especializados. La iniciativa ofrece una solución logística competitiva y colaborativa con importantes ahorros en costes externos y emisiones de GEI.

Adif tiene en servicio dos itinerarios de AF: Valencia-Madrid (en ancho ibérico) y Barcelona-Le Perthus (en ancho estándar). Asimismo, trabaja en más de 20 itinerarios, tanto en ancho ibérico como en ancho estándar, tras recibir, a través de su Oficina de Apoyo y Asesoramiento de las AAFF (OAA), el interés de operadores logísticos, autoridades portuarias y empresas ferroviarias.

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y/o por el Mecanismo “Conectar Europa” de la Unión Europea (CEF).