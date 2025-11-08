Las 200 fotos de la gran gala de apertura del Certamen de Cortos Ciudad de Soria 2025

Una gala de apertura con aires de La India marcó la apertura del Certamen de Cortos Ciudad de Soria 2025.HDS

El XXVII Festival Internacional de Cortos ‘Ciudad de Soria’ arrancó en la noche de este viernes y lo hizo con un viaje a La India, país invitado en esta edición a la gran fiesta del cine soriano. La gala estuvo conducida por la actriz y cantante Christina Rapado, un espectáculo de música, danza y canto con la participación de la bailarina Miriam Lamas Baiak, la actuación de DJ JasVinders y la de la cantante Ana Isla, en colaboración con la Casa India.

La gala inaugural marca el inicio de una semana en la que la capital se llenará de cine en corto de calidad y actividades vinculadas al Séptimo Arte. También se inauguró la exposición de carteles indios ‘Masala Collage’ de Antonio Merinero, visible en la Audiencia hasta final de mes.