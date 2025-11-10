Las lluvias activan la producción micológica en Soria en una campaña que se prevé escasa

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Los más de 50 litros por metro cuadrado que han caído en Soria en apenas quince días han activado la producción micológica en la provincia con presencia de setas de cardo, champiñones, macrolepiotas e incluso boletus edulis. Además, hay zonas concretas con “buena actividad” de níscalos, y se espera que esta semana se generalice la fructificación, dado que las previsiones meteorológicas son benévolas con las setas, con temperaturas suaves y sin hielos continuados al menos hasta el viernes, cuando regresarán las precipitaciones.

“Ahora sí que se ve que hay humedad en el monte y hemos constatado que hay actividad”, aseguran los técnicos del área de micología del Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor), quienes sostienen presencia de setas de cardo, champiñones, macrolepiotas e incluso “zonas concretas con buena cantidad de níscalos”, además de producciones puntuales de boletus edulis, si bien es cierto que en el último inventario de la semana que realizaron el pasado viernes en las parcelas experimentales en Soria, no encontraron registros todavía.

Cabe recordar que para el desarrollo de este inventario micológico anual Cesefor lleva a cabo un muestreo y recolección para el registro de especies micológicas de interés en parcelas e itinerarios permanentes durante todo el año en masas de Pinus sylvestris, en pinares de Pinus pinaster y Pinus pinea, en rebollares, jarales y alcornocales. Un dispositivo experimental que ocupa una superficie de casi 17.000 metros cuadrados y está constituido por 117 parcelas e itinerarios permanentes. Su inventario anual se realiza con periodicidad semanal desde febrero a diciembre, coincidiendo con los periodos de fructificación de las principales especies con interés socioeconómico.

Aún así prevén que esta semana la actividad será más generalizada y se espera que la campaña micológica se prolongue gracias la previsión meteorológica, con temperaturas máximas que rondarán los 20 grados y mínimas que oscilarán entre los 3 y los 9 grados, de modo que mientras no lleguen los hielos de forma continuada, podría continuar la producción.

Eso sí, los casi dos meses de temporada micológica sin fructificación alguna son irrecuperables, de modo que la campaña será escasa. “Nos queda de recorrido hasta que hiele o nieve”, sostienen los técnicos de Cesefor. Y en estos días será más frecuente ver especies comestibles conocidas: “Es probable que se incremente la producción de boletus, aunque a estas alturas será baja, y también habrá níscalos y setas de cardo, mientras sigan las condiciones meteorológicas como hasta ahora”.

Lo cierto es que las lluvias han multiplicado los permisos micológicos. En los últimos días se han expedido en Montes de Soria, 3.642 licencias, una cuarta parte de todas las que lleva este 2025, 12.517.

El técnico de Montes de Soria, José Antonio Vega, apostilló que las condiciones de humedad y temperatura – con máximas entre los 20 grados y mínimas de cinco-son las adecuadas para una primera florada generalizada. “Algunas especies como el cantharellus no han dejado de fructificar y en zonas donde hay humedad se han registrado producciones todo el año”, avanzó.