Alerta por un episodio de partículas de polvo de África en el aire que durará varios días

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

Soria se libra por el momento de los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fuertes vientos que llegan a otros puntos de España al menos hasta el jueves, cuando aparecerá un nivel amarillo (hasta 80 kilómetros por hora) en el norte. No obstante llega otra alerta previa, esta por polvo en suspensión y desde este miércoles.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta ha alertado este martes de un episodio de intrusión de partículas de polvo procedente de África, que comenzará este miércoles, se prolongará varios días y afectará especialmente a la zona este de la Comunidad. Soria es la provincia más escorada hacia este punto cardinal.

Por ello, desde la Junta se recomienda tomar medidas de precaución ante la continuada predicción de altas concentraciones de partículas de polvo y se aconseja evitar actividades que impliquen esfuerzo físico para grupos de riesgo y personas sensibles, así como la quema al aire libre de restos vegetales, informa Europa Press.

Dado que la magnitud de la intrusión será variable dependiendo de las horas del día y en los próximos días, se recomienda que cualquier persona que vaya a realizar actividades al aire libre, se informe sobre la calidad del aire en su zona accediendo a las páginas web que se indican más adelante.

Desde la Consejería de Medio Ambiente se hará un seguimiento de este episodio y los datos de calidad del aire de la Comunidad pueden ser consultados a tiempo real en: