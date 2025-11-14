Engel busca 2 millones de euros que aseguren la supervivencia de Ondara

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Ondara Directorships avanza en su actividad a pesar de la incertidumbre que todavía rodea al proyecto. La empresa, enfocada al cultivo de cannabis medicinal, ha logrado superar numerosos obstáculos hasta iniciar la fase productiva en la que se encuentra actualmente, aunque la situación económica continúa siendo delicada. Según ha podido saber este medio, desde hace meses se trabaja intensamente en la búsqueda de financiación que permita sostener la empresa hasta alcanzar un funcionamiento regular apoyado en la venta del producto. La estimación actual sitúa las necesidades en alrededor de 2 millones de euros para el corto y medio plazo, una cifra que deberá proceder de inversión privada. Los intentos de obtener apoyos públicos no han dado resultado por el momento, y las administraciones consultadas han mostrado cautela ante la evolución reciente del proyecto, según fuentes cercanas al proceso.

La situación de Ondara presenta varias perspectivas. En lo referente a la propia actividad de la empresa, fuentes internas explican que estas últimas semanas el trabajo está siendo «intenso» y la plantilla, que ya ha alcanzado en torno a 36 trabajadores, técnicos incluidos, está desarrollando el proceso de cultivo e incluso ya se han cosechado las primeras plantas. El siguiente paso, tras el preceptivo secado, será el análisis para comprobar sus propiedades y, posteriormente, la venta. La previsión es que los primeros acuerdos comerciales puedan cerrarse en torno a marzo o abril, en un escenario conservador.

El ritmo de trabajo es elevado y ha provocado que el ERTE activo esté prácticamente levantado. La previsión es que no haya más afectados pendientes de reincorporación. En este contexto, Ondara incluso ha sondeado a trabajadores incluidos en el ERE de 2021, que supuso la salida de 151 personas, para ampliar plantilla y asumir la carga operativa. El objetivo es alcanzar los 50 trabajadores, cifra considerada indispensable para acometer el volumen previsto para las próximas semanas.

La empresa continúa operando en el día a día mientras espera la llegada de financiación. Ondara precisa una inyección de capital «urgente» que permita a la firma sostener la actividad mientras logra vender su producto y establecer un funcionamiento regular. Se estima que la cifra necesaria estaría en el entorno de los 2 millones de euros, destinados fundamentalmente a cubrir gastos operativos como nóminas, seguridad social, energía y proveedores esenciales.

La situación sigue siendo exigente y, en las últimas semanas, se han producido algunos retrasos puntuales en el abono de las nóminas, que finalmente fueron ingresadas a comienzos de esta misma semana, según explican fuentes cercanas a la empresa. En este contexto, la atención se centra en la capacidad de la firma para reforzar su posición financiera. Hace varias semanas, el responsable de la firma, David Engel, mantuvo diversas reuniones en Soria con varias administraciones, entre ellas la Subdelegación del Gobierno y la Junta de Castilla y León. En dichos encuentros se analizaron posibles vías de apoyo, tanto en el ámbito regulatorio, para agilizar procesos relacionados con las licencias, como en el económico, mediante instrumentos disponibles en organismos como ICECyL o Iberaval, de cara a reforzar la estabilidad del proyecto.

Dichas reuniones tuvieron una respuesta positiva por el impulso realizado para reactivar la actividad productiva en Garray y la presencia del máximo responsable de la empresa, David Engel. Sin embargo, esa buena sintonía aún no se ha traducido en propuestas de financiación concretas ya que se mira con «cautela» las posibilidades debido a las dificultades económicas que han acompañado al proyecto.

El plan establecido por la empresa contemplaba acceder a financiación pública o incluso financiación bancaria, pero ante la falta de avances desde la empresa se ha reorientado la estrategia para enfocarse en vías de financiación privadas. Las fuentes consultadas por este medio indican que desde Ondara creen que el apoyo institucional es «clave» para el desarrollo del proyecto y que por lo tanto se mantiene abierta esa vía de negociación.

La previsión de Ondara es que la venta de las primeras cosechas genere el flujo de caja necesario para sostener la actividad durante los próximos meses, si bien la empresa no espera alcanzar beneficios hasta que se consolide un ritmo estable de producción y se autorice la incorporación de nuevas variedades, un proceso que continúa pendiente de resolución por parte de la AEMPS desde septiembre. Esto explica la necesidad de un apoyo adicional y urgente que cubra las necesidades de la empresa y garantice su continuidad.

Fuentes consultadas por este medio señalan que, en el contexto actual, la dirección estaría abierta a la incorporación de nuevos socios estratégicos capaces de aportar estabilidad y acompañar el crecimiento previsto. En este sentido, explican que se mantienen conversaciones de forma continua con distintos inversores, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de cerrar una operación que refuerce el futuro de la iniciativa empresarial.