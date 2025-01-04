Fotos del concurso 'Mi verano en Soria' 2025 (1 de 4)
Primera entrega de las casi 450 imágenes presentadas al certamen de Heraldo Diario de Soria
HERALDO DIARIO DE SORIA comienza la publicación de las casi 450 fotografías presentadas al concurso del periódico. Se publican todas aunque algunas no hayan entrado en concurso por no cumplir las bases. Habrá otras tres entregas en los próximos días y posteriormente se publicarán las 15 imágenes finalistas, grupo del que el jurado deberá seleccionar a los 4 ganadores.
Alberto García Martínez
‘Volando por los tejados’.
María Sanz Carramiñana
‘Donde el tiempo guarda nuestras sombras’.
Juan Manuel Cabezas Cabanillas
Hortezuela-Berlanga de Duero, en los campos de girasoles.
Alberto García Martínez
‘Hoy es siempre todavía’.
María Sanz Carramiñana
‘Historia en piedra, vida en alas’.
Adrián Berruezo Llorente
Disfrutando la naturaleza de Soria.
Adrián Berruezo Llorente
Paisaje soriano.
Adriana Salas Bona
Fotografía tomada en el Castillo de Soria.
Adriana Salas Bona
Fotografía tomada en Calatañazor.
Aitor Monge
‘Jaque al atardecer’.
Alejandro Barranco
‘A chocar piraguas’.
Alejandro Barranco
‘Al agua patos’.
Alejandro Barranco
‘¡Qué llorón!’
Alfredo de Pedro Palomar
‘Semillas de locura’.
Alfredo de Pedro Palomar
‘Un adiós que arde’.
Alicia Risueño Vilche
‘¿Te atreves?’
Alicia Risueño Vilche
‘Guardando el camino’.
Alicia Vázquez Golvano
‘Noche de velas’.
Alicia Vázquez Golvano
‘Reflejos de un verano’.
Álvaro Maray
Valonsadero.
Álvaro Maray
Alameda de Cervantes en la capital soriana.
Álvaro Martínez Marco
'Pinar dorado'.
Álvaro Martínez Marco
'Claridad en la Ermita'.
Álvaro Martínez Marco
¡Nubes de azúcar!
Álvaro Martínez Marco
‘Cristal templado’.
Álvaro Martínez Marco
'Fin de agosto'.
Álvaro Martínez Marco
'Rocío estival'.
Álvaro Muñoz
Zona de escalada entre Valdenebro y Boós, a orillas del cauce del Sequillo.
Álvaro Muñoz
Plaza de toros de El Burgo de Osma el día de la caldereta.
Álvaro Rodríguez
Plaza de toros de Soria.
Álvaro Rodríguez
Bota de vino decorada.
Amaia Gómez
‘Caída hacia la calma’. Cascada de Fuentetoba.
Amaia Gómez
‘Balanceo hacia el paraíso’. Embalse de la Cuerda del Pozo.
Pablo Pérez Herrero
Amapolas en Atauta.
Ana Alcolea Cosin
Girasoles.
Ana Alcolea Cosin
Girasoles.
Ana Blanca Peña
Arcoiris en San Felices.
Ana Blanca Peña
'El castillo desde dentro del castillo-Berlanga'
Ana Clara Laorden Llorente
‘A las 5 en la piscina’. Seron de Nagima.
Ana Cristina Leitón Ortega
‘Rayos y Juegos’. Cubo de la Sierra (Almarza).
Ana Cristina Leitón Ortega
‘Ventana a Soria’.
Ana Ortega Arribas
'Sombra fresca, campo ardiente'. Cubo de la Sierra (Almarza).
Ana Ortega Arribas
‘Nubes abrazando a la tarde’. Cubo de la Sierra.
Andrea San Andrés Lázaro
‘La magia de la unidad, POR MULAN.’
Andrea San Andrés Lázaro
‘El poder interno. CON VALOR, MULAN’.
Ángel Gonzalo Martín
‘ Colores de Agosto’.
Ángel Gonzalo Martín
‘Alfombra roja’.
Ángel Yagüe García
Pinar Grande.
Ángel Yagüe García
‘Luces del Rivero’.
Antonio García de Miguel
Castillo de Espejón visto desde la cantera de mármol.
Antonio García de Miguel
'Refugio vigilante de montes en Espejón y por arriba un avión'.
Antonio Hernández Monedero
‘Ventana a la Laguna Negra'
Antonio Hernández Monedero
‘El gigante de hierro de Berlanga’.
Anuska Gasco Calavia
‘Sendas del Duero’.
Anuska Gasco Calavia.
‘Rincones de Calatañazor’.
Araceli Aguado Aguado
‘Bonito atardecer en Cerbón’.
Araceli Aguado Aguado
‘Bonito atardecer en Cerbón’.
Ariadna Chamarro
El Burgo de Osma.
Ariadna Chamarro
El Burgo de Osma.
Ariadna Morales Rodrigo
'Cielos de algodón sobre el Mirón'.
Ariadna Morales Rodrigo
'Grises alcores, cárdenas roquedas...'
Beatriz Casas
‘Símbolos de la historia, cultura y gastronomía soriana’.
Beatriz Casas
‘Turismo por Soria: historia, cultura y gastronomía’.
Beatriz García Delgado
‘Refugio’.
Belén García Fernández
‘Leyendo a Machado’.
Belén García Fernández
‘Belleza de noche’.
Benjamín Moreno de Miguel
‘Cielos de Soria’. Fuentes de Magaña.
Benjamín Moreno de Miguel
‘De leyenda’. Castillo de Caracena.
Carlos Abad Tebar
‘Calor en invierno y en verano’.
Carlos Muñecas Santos
Desde el castillo del Cubo en Langa de Duero la noche de las Perseidas.
Carlos Muñecas Santos
Desde el castillo del Cubo en Langa de Duero la noche de las Perseidas.
Carlos Giménez Pradas
‘Vía láctea sobre el Castillo’.
Carlos Giménez Pradas
Noche en la dehesa de San Andrés.
Carmen Longobardo
Palacio de los Condes de Gómara.
Carmen Longobardo
‘Entre San Polo y San Saturio’.
Carmen Martínez Marqués
‘Cena en el pueblo’.
Carmen Martínez Marqués
‘De paseo al río’.
Pablo Pérez Herrero
Castillo de Gormaz.
Loli Domínguez
Cerezo en flor. Pozalmuro.
Sol Gozalo
‘Charlando entre girasoles’.
Chema Ramos
‘Vistas desde el balcón’.
Chema Ramos
‘Nada la detiene’. Embalse de la Cuerda del Pozo.
Clara de Martín
‘Los trotamúsicos’.
Clara de Martín
‘Hasta las nubes’.
Cristina Ascorbe
‘En la inmensidad del pinar’.
Cristina Ascorbe
‘A la orilla del Duero’.
Cristina Fernández Torroba
‘Recorriendo los caminos olvidados de Cubillos’.
Cristina Gil
‘Ruta por la Laguna de Borobia’.
Cristina Gil
‘Disfrutando de la fresca’. Borobia.
Cristina Marco Sarmiento
Laguna de Judes.
Daniel Gil Cacho
La Fuentona.
Daniel Gil Cacho
Retratos en la naturaleza.
Daniel Soria Aragonés
‘Atardecer en medio del pantano’.
Daniel Soria Aragonés
‘Atardecer en medio del pantano’.
Darío Cantón
‘Entre las lagunas de Borobia y Ciria’.
Darío Cantón
‘Desde las alturas de Borobia’.
David Barrera Juanilla
‘Captura en el pantano’.
David Barrera Juanilla
‘El atardecer es la prueba de los buenos finales’.
David Pérez Mingueza
En el campo.
David Pérez Mingueza
Girasol.
Elena Marco
‘Desde mi balcón’. Navaleno.
Diana Patricia Cardona Gutiérrez
San Saturio.
Diana Patricia Cardona Gutiérrez
Árbol de la música.
Dolores Pérez
Refugio en Vinuesa.
Dolores Pérez
‘Oasis pinariego’. Río Revinuesa.
Domingo Leitón Mejías
‘Entre nubes y campos’.
Eduardo Fernández Ayuso
‘Serranita de mi Amor’.
Eduardo Fernández Ayuso
‘Ambrona Molona’.
Eduardo Gañán Martínez
‘Vía láctea en San Esteban de Gormaz'.
Eduardo Gañán Martínez
‘Ariglow’ en San Esteban de Gormaz.