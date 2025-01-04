Fotos del concurso 'Mi verano en Soria' 2025 (1 de 4)

Una de las fotografías presentadas al concurso.Eduardo Fernández Ayuso

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

HERALDO DIARIO DE SORIA comienza la publicación de las casi 450 fotografías presentadas al concurso del periódico. Se publican todas aunque algunas no hayan entrado en concurso por no cumplir las bases. Habrá otras tres entregas en los próximos días y posteriormente se publicarán las 15 imágenes finalistas, grupo del que el jurado deberá seleccionar a los 4 ganadores.