Fotos del concurso 'Mi verano en Soria' 2025 (2 de 4)
Segunda entrega de las casi 450 imágenes presentadas al certamen de Heraldo Diario de Soria
Segunda entrega de las casi 450 fotografías presentadas al concurso de Heraldo Diario de Soria. Se publican todas aunque algunas no hayan entrado en concurso por no cumplir las bases. Habrá otras dos entregas en los próximos días y posteriormente se publicarán las 15 imágenes finalistas, grupo del que el jurado deberá seleccionar a los 4 ganadores.
Picha aquí para ver la primera entrega de fotografías del concurso 'Mi Verano en Soria'.
Edurne Jaka Gómez
‘Nubes incandescentes en Cardejón (Soria)’.
‘Ocaso del astro fugaz aterrizando en campo de girasoles’.
Elena de Pablo
‘El Sol y Gormaz’. Castillo de Gormaz.
‘Aguas abajo’.
Elena Pellicena
‘Bajo la cascada (Cueva Serena)’.
‘Atardece en el medievo (Catalañazor)’.
Elena Portero
Monteagudo de las Vicarias.
Elian Izquierdo Crespo
‘Navega por el Duero soriano / para un grato recuerdo del verano. (Fortaleza Califal de Gormaz)’.
‘Cabras y ovejas: ¡Bienvenidos visitantes / de la belleza amantes! (Fortaleza Califal de Gormaz)’.
Enrique Alfaro Torres
Piscina natural.
Música de verano.
Esteban Gonzalo Montero García
‘Más madera’.
Esteban Pisabarro Madrazo
‘Pedalendo por Soria’.
Ester Morales
Soldadesca de Iruecha.
Soldadesca de Iruecha.
Esther Esteban
Fuensaúco.
Lavadero de Lanas en Soria.
Eusebio Romero Yusta
Velamazán.
Velamazán.
Eva Alonso
‘Tormenta veraniega sobre Adradas’.
‘Atardece en playa Pita’.
Eva Mendoza González
‘El lugar de recreo. Plaza Del Rosel y San Blas’.
‘Abrazando el atardecer del pantano’.
Ricardo Jiménez
El Mirón.
Verano de 1964.
Fátima Garrido Santolalla
‘Al ritmo de las velas’.
‘Campos de Castilla’.
Federico Marchiori
‘Vida salvaje (Comarca del Moncayo, Ólvega)’.
‘Tocando el cielo (Borobia)’.
Feliciano Castrillo Gonzalo
‘En el soto de Soria’.
‘Alameda de Cervantes’.
Felipe Parra
‘Puesta en La Cuerda del Pozo’.
Fernando González Soria
‘Pescando al atardecer en el embalse de Monteagudo’.
‘Cena popular. Plaza Mayor de Serón de Nágima’.
Fernando Ordóñez
‘Noche de vinos en Calatañazor’.
‘Caballos al atardecer en Embalse de Vinuesa’.
Fidel Onrubia Pérez
‘Tarde en el pantano’.
Fidel Jiménez Redondo
‘Un paseo por la historia’. Yanguas.
‘Mi rincón favorito’.
Almudena Vergara Cardona
‘Atando sueños’.
Carlos Javier Arribas Luque
‘Equilibrio playero’. Playa de Herreros (Cidones).
José Ángel Vitoria García
‘Tarde de frontón’. El Cubo de la Sierra (Almarza).
Juan Pablo Ramírez Cardona
‘Chapuzón por la senda del río Duero’.
Violeta Tarancón
‘Saeteras’.
Pascual Heras Villares
‘Torreón night’. Ágreda.
‘Susurros de agua’.
‘¡Tuya y mía!’ Playa de Herreros (Cidones).
‘¡Rebaño y pueblo a la vista!’ El Cubo de la Sierra.
‘Actividades por el Duero’.
‘Aspilleras’.
‘ Vías hacia un futuro por construir’. Agreda.
Idoia Jaka Gómez
‘Fulgor entre hilos en Cardejón’.
Begoña Gómez Millán
‘Antorcha celestial’.
Íñigo Jaka
‘Amanecer en la Bigornia’.
‘Raíces líquidas de la Cascada de La Toba’.
‘Duero, espejo de Soria’.
‘Alfombra colorida de amapolas’.
Enno de Jonge
Mercado medieval de San Esteban de Gormaz.
Mercado medieval de San Esteban de Gormaz.
Mercado medieval de San Esteban de Gormaz.
Mercado medieval de San Esteban de Gormaz.
Mercado medieval de San Esteban de Gormaz.
Mercado medieval de San Esteban de Gormaz.
Fran García
‘Vaquero por Gallinero’.
Francisco Zamoro Alcántara
Castillo de Calatañazor.
Francisco Sánchez Megías
‘Última luz sobre Soria’.
‘La Corona de Fuego sobre los Montes de Soria’.
Gemma Urchaga Aranda
Camino Verde. Ólvega.
‘Paseo por la mina Gandalia’.
‘Paseando por la mina’.
Mina Gandalia.
Gonzalo Sacristán
‘Amanecerer entre golondrinas y nubes’, Calatañazor.
Gregorio Díez
‘A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos...’
Héctor Narro Íñiguez
‘Los columpios son para el verano’. La Póveda de Soria.
‘Jugando donde siempre’. La Póveda de Soria.
Herme Arribas Beltrán
‘Soria de Fiesta’.
Herminio Archilla Golvano
Radona.
Radona
Herminio Hernández Juliá
‘Navegando’.
‘Descanso’.
Higinio Pascual Cámara
‘Un paseo por la senda de los abuelos del bosque en Covaleda’.
‘Manteniendo las costumbres, Covaleda’.
Ignacio David Lara Box
Calatañazor.
Castillo de Magaña.
Ignacio Soto
‘Vuelta de la Fuentona’.
Igor Arizmendiarrieta Barrero
‘Soria resiste entre rocas’. Castroviejo.
‘Turistas en Calatañazor’.
Iker Sánchez Fernández
Layna.
Inma Parra
‘Surcando los mares sorianos’. Campanario de la Muedra.
‘Petirrojo con pata negra’. IMMA PARRA
Iñaki Maritxalar Gorostegi
‘Iglesia de El Collado de Oncala en fiestas patronales’.
‘Luna saliendo en la Dehesa de El Collado de Oncala.’
Isaac Alcolea Ruiz
La Chorronera.
La Chorronera.
Isabel Cuesta López
‘Se hace camino al andar’.
‘Asalto al Sol’.
Isabel La Orden
‘Tardes de agosto improvisadas’.
Isabel Marina Corredor
‘Hacia el pinar de Tardelcuende’.
Isabel Soto
Soto Playa.
Soto Playa.
Isabel Valdespino Gómez
'Fiesta por todo lo alto'.
Javier Fudio Marín
‘Curación milagrosa en la sierra de Valtajeros’.
Javier Hernández Villaescusa
‘Remando hacia San Saturio’.
‘Remando hacia San Saturio’.
Javier Martínez García
‘Monumento a la mujer de noche’.
‘San Esteban de Gormaz al atardecer’.
Javier Rodríguez Martínez
‘Refugio natural (Cañón de río Lobos)’.
‘Mi ventana al futuro (Almarza)’.
Javier Rubio
‘Me dejas entrar que está lloviendo- Sotos del Burgo’.
‘Visita al Burgo de Osma’.