Fotos del concurso 'Mi verano en Soria' 2025 (2 de 4)

Una de las fotografías presentadas al concurso 'Mi verano en Soria'.Francisco sánchez Megías

Segunda entrega de las casi 450 fotografías presentadas al concurso de Heraldo Diario de Soria. Se publican todas aunque algunas no hayan entrado en concurso por no cumplir las bases. Habrá otras dos entregas en los próximos días y posteriormente se publicarán las 15 imágenes finalistas, grupo del que el jurado deberá seleccionar a los 4 ganadores.

Picha aquí para ver la primera entrega de fotografías del concurso 'Mi Verano en Soria'.