Fotos del concurso 'Mi verano en Soria' 2025 (3 de 4)

Una de las imágenes que participan en el concurso 'Mi Verano en Soria'Juan antonio antón oliva

Tercera entrega de las casi 450 fotografías presentadas al concurso de Heraldo Diario de Soria. Se publican todas aunque algunas no hayan entrado en concurso por no cumplir las bases. Habrá una cuarta entrega y posteriormente se publicarán las 15 imágenes finalistas, grupo del que el jurado deberá seleccionar a los 4 ganadores.

Pinchando aquí puedes ver la primera entrega de fotos del concurso 'Mi verano en Soria'.

Haciendo click aquí puedes ver la segunda entrega de fotos del concurso 'Mi verano en Soria'.