Fotos del concurso 'Mi verano en Soria' 2025 (3 de 4)
Tercera entrega de las casi 450 imágenes presentadas al certamen de Heraldo Diario de Soria
Tercera entrega de las casi 450 fotografías presentadas al concurso de Heraldo Diario de Soria. Se publican todas aunque algunas no hayan entrado en concurso por no cumplir las bases. Habrá una cuarta entrega y posteriormente se publicarán las 15 imágenes finalistas, grupo del que el jurado deberá seleccionar a los 4 ganadores.
Pinchando aquí puedes ver la primera entrega de fotos del concurso 'Mi verano en Soria'.
Haciendo click aquí puedes ver la segunda entrega de fotos del concurso 'Mi verano en Soria'.
Javier Tello
Imagen tomada en Valonsadero
Javier Tello
En el pantano de la Cuerda del Pozo.
Jesús Abad
‘Navengando en el pilón’.
Jesús Abad
‘ Los girasoles conquistan Gormaz’.
Jesús Ángel Esteras López
‘Dos almas y un paisaje’. Pantano de la Cuerda del Pozo.
Jesús Cacho
‘Castillo entre luces’. Almenar.
Jesús Cacho
‘Soria, la gloria de España’.
Jesús Chamorro Costa
Ardilla en la Alameda de Cervantes.
Jesús Chamorro Costa
Plaza de Osma. JESÚS CHAMARRO
Jesús del Barrio García
Castor en el valle del Jalón. Jubera.
Jesús del Barrio García
Chorronera de Velilla de Medinaceli.
Jesús Monge Rodríguez
‘Pádel surf en la laguna de Judes’.
Jesús Monge Rodríguez
‘Meditando en el cañón del Río Lobos’.
Jesús Tejedor Bolaños
‘Laguna de origen cárstico en el pueblo de Judes’.
Jesús Tejedor Bolaños
‘De paseo por Judes con mi perro’.
Jesús Martínez Zamora
‘Lluvia estival’.
José Luis Menéndez Obregón
‘Remanso’. El Duero a su paso por Soria.
José Luis Menéndez Obregón
‘Buenas noches, San Saturio’.
JM Vandellós
‘Anochece en el castillo de Caracena’.
JM Vandellós
‘Un atardecer en Berlanga de Duero’.
Jonatan Narro Íñiguez
‘Se acerca el invierno’. Túnel de Piqueras.
Jonatan Narro Íñiguez
‘El Universo no abandona’. Aldealcardo.
Jorge Arias Guerrero
‘Hubo tiempos mejores’.
Jorge Arias Guerrero
‘Soria desde las alturas’.
Jorge Sanz García
‘El sol nuestro de cada día’. Almazán.
Jorge Serrano Martín
‘De Soria al cielo’.
Jorge Serrano Martín
‘Barderas’.
José Carlos Pérez Vera
‘Vía verde hacia la canícula’.
José Carlos Pérez Vera
‘Tocando el cielo’.
José I. Herrero Jiménez
‘Tradición fiestera’.
José Manuel Calvo Valtueña
‘Camino a San Antonio’. Deza.
José Manuel Calvo Valtueña
‘Deza, mis rincones de niño’.
Jose María García Chueca
‘A remojo pitero’.
José Peláez
La Muedra.
José Peláez
‘Al fondo, el cielo’.
José Alcolea
Yelo.
José Alcolea
Yelo.
Josean Gil-García
‘Puente romano en el viejo camino a Vinuesa. Hoy día en el embalse’.
Josean Gil-GarcÍa
‘Curva de Ballesta del río’. Soria.
Joseba Aldaz Zaragüeta
‘Tiene un molino bajo los pinos verdes...’
Josefa Crespo
‘Entrenando a los dragones’. Barriomartín.
Josefina Monedero Pérez
‘Explorando tierras altas: Valdenegrillos’.
Josefina Monedero Pérez
‘El vigilante de la Pita’.
Juan Ángel Santa Bárbara Hernández
‘Regando el jardín del pueblo’.
Juan E. Saumell Díaz
‘Recuerdos de Epona’.
Juan Manuel Canabal
‘Procesión del Santísimo Cristo por la calle Mayor de Cueva de Ágreda con el Moncayo al fondo’.
Juan Manuel Canabal
‘Dehesa de Cueva de Ágreda desde el alto Lomo un día de bardera que impide ver el Moncayo’.
Juan Antonio Antón Oliva
‘En el pueblo de Villabuena. Momento de alegría, diversión, luz, colorido, y naturaleza en este verano’.
Juan Antonio Antón Oliva
Fuentes de Magaña.
Juan Ortega Corredor
‘Bartoleando (tomada en la ermita de San Bartolo)’.
Juan Ortega Corredor
‘Baño antes de dormir’. San Saturio.
Juanpa Ramírez Cardona
‘Desde las alturas de San Saturio’.
Juanpa Ramírez Cardona
‘Desde las alturas de San Saturio’.
Julia Muñoz Archilla
Radona.
Julia Muñoz Archilla
Radona.
Julián González Domínguez
‘Tardes infinitas’.
Julián Maruri Arce
‘Oasis de Tranquilidad’.
Julián Maruri Arce
‘Identidad + Hospitalidad + Tradición = Iruecha’.
Julián Robles Medrano
‘Afueras de Soria desde el Parador’.
Julián Robles Medrano
Catedral de El Burgo de Osma.
Julita Romera
‘Duchas de pueblo’.
Katia de Pedro Ibañez
‘Con Gorra y a lo loco’.
Laura Albo Izquierdo
‘Atardeceres de agosto en Magaña’.
Laura García Crespo
Valonsadero.
Laura García Crespo
La Dehesa. Soria.
Laurentino Hernández Las Heras
‘Remando hacia San Saturio’.
Laurentino Hernández Las Heras
‘Remando hacia San Saturio’.
Leonor Manzanares Ruiz
Ucero.
Lorena Lafuente Romero
‘Girasol dándole la espalda a la Ermita de la Virgen de Paúl’. Langa de Duero.
Lorena Lafuente Romero
‘Atardecer en el mirador de Vildé’. El Burgo de Osma.
Sol Gozalo Martín
‘Los girasoles de Sol’.
Lucía López Valenzuela
‘65 años después...’ Sotillo del Rincón.
Lucía López Valenzuela
Fuentetoba.
Luis Javier Sebastián Fernández
Puente.
Luis Javier Sebastián Fernández
El Espolón.
Luis M. Martínez
Soldadesca de Iruecha.
Manuel Joaquín Ascorbe Salcedo
‘Barritas energéticas sorianas’.
Manuel Joaquín Ascorbe Salcedo
‘Duero’.
Manuel Hernández
‘Amanecer en Valonsadero’.
Mar Martínez Marqués
‘Cuarenta de mayo’. Paseo del Espolón.
Mar Martínez Marqués
Fuentepinilla.
Marc Pardo
‘Vintage’.
Marc Pardo
‘Lavadora’.
Marc Sendra
‘Árbol a lo lejos’. MARC SENDRA
Marc Sendra
Árbol.
Marc Sendra
‘Mampostería’.
Marc Sendra
‘Tronco’.
Marc Sendra
‘Paisaje de flores amarillas’.
Marc Sendra
‘Seto’.
Marga Sala Martín
‘Los caminos del Señor...’
Marga Sala Martín
‘La belleza de lo sencillo’.
Mari Carmen Escudero Amuedo
‘El sitio de mi recreo’.
María Ara Solanas
‘Abrazando historia’ Fortaleza de Gormaz.
María Cruz Casado Ramos
‘Poderío.
María Cruz Casado Ramos
‘La laguna mágica’.
María del Mar Rumbero Sánchez-Clemente
‘El olmo de Machado junto a la Iglesia de la Virgen del Espino’.
María del Mar Rumbero Sánchez-Clemente
’Algún lugar pasado’ Castroviejo.
María Esther García Martínez
‘Al agua patos’.
María Gómez Lorenzo
Cubo de la Solana, durante un partido de fútbol entre niños de Cubo de la Solana y Los Rábanos en la tanda de penaltis, con motivo del inicio de las fiestas.
María Jesús Borjabad Arancón
‘Numancia bajo la nube misteriosa’.
María Jesús Borjabad Arancón
‘La caminante haciendo camino, en Velilla de la Sierra’.
María Jesús Espeso García
‘Verano de Jorge y Papá en El Burgo’.
María Luz de Miguel García
El sol.
María Luz de Miguel García
Río Duero.
María Luz Golvano Cerrato
‘Un paseo por el centro de la ciudad’.
María Luz Golvano Cerrato
‘Un día caluroso por Soria’.
María Marín
Nuestra Señora de la Soledad.
María Pilar Abad Calvo
‘De Berlanga a las Islas Galápagos’.
María Pilar Abad Calvo
‘Merienda en la bodega’.
María Pilar Fraile Mora
‘El guardián de la fortaleza’. San Gregorio (Soria).
María Pilar Fraile Mora
‘Camino al viento’.