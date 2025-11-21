Heraldo-Diario de Soria

Fotos del concurso 'Mi verano en Soria' 2025 (4 de 4)

Última entrega de las casi 450 imágenes presentadas al certamen de Heraldo Diario de Soria

Una de las fotografías presentadas al concurso.

Una de las fotografías presentadas al concurso.Rosario Gonzalo

Publicado por
Heraldo-Diario de Soria
Soria

Creado:

Actualizado:

Cuarta y última entrega de las casi 450 fotografías presentadas al concurso de Heraldo Diario de Soria. Se publican todas aunque algunas no hayan entrado en concurso por no cumplir las bases. Tras esta última entrega se publicarán las 15 imágenes finalistas, grupo del que el jurado deberá seleccionar a los 4 ganadores.

María Teresa de Toro Cuchillo

Espacio Santa Clara. 

María Teresa de Toro Cuchillo

‘Arquitectura en Rello’.

María Teresa Poza

Paisaje soriano.

María Teresa Poza

Pantano.

María Teresa Poza

Carretera en Soria. 

María Ara Solanas

‘Atardece en Soria’.

María Teresa Poza

Naturaleza. 

Maribel Torija Manchado

‘Cine de verano en Retortillo de Soria’. 

Maribel Torija Manchado

Retortillo de Soria. 

Marifé Pérez

‘Yoga en las eras’. Huérteles.

Marifé Pérez

‘Ovejas’. Huérteles. 

Marina Muñoz Benito

‘Mañanas de verano con la abuela’. 

Marina Muñoz Benito

‘Atardeceres rebosantes de historia’. 

Marina Florensa

‘¡Al agua patos!’ 

Marisol Bolaños Del Molino

Laguna de Judes. 

José Peláez

En el pantano.

José Peláez

Sierra.

Marta Las Heras Antón

‘Valentina, defensa numantina’. 

Marta Las Heras Antón

‘La yunta que une generaciones en el mercado de Almarza’. 

Marta Sierra Barriuso

‘Bici Roja en Laguna Negra’. 

Miguel Ángel Bort Solsona

En el bar Soto Playa. 

Miguel Ángel Bort Solsona

En la Dehesa.

Miguel Callejo

‘Paseos por el pueblo’. Vinuesa. 

Miguel Callejo

‘Jugando en nuestro rincón’. Vinuesa. 

Miriam Lafuente Romero

Ermita de la Virgen de Paul. 

Miriam Lafuente Romero

‘Cielo desde el Castillo de Caracena’. 

Miriam Vázquez Golvano

‘El disfrute de los sorianos’. 

Miriam Vázquez Golvano

‘Labrantío al atardecer’. 

Mónica Lafuente Carazo

‘Mirando el horizonte al atardecer’. 

Mónica Lafuente Carazo

‘Cogiendo el sol’.

Natalia Mariotti

Fortaleza califal de Gormaz. 

Natalia Mariotti

‘Desde la Cima de la Sierra de Santa Ana’. 

Nuria Valladares Almarza

‘Horizonte entre nubes y césped; pies descalzos, cielo infinito’. Quintana Redonda. 

Olga Gancedo Rodríguez

‘La resina de Soria, esencia estival’. 

Olga Verges Vilert

‘Gigantes del Collado’. 

Olga Verges Vilert

‘Sempiternamente Soria’. OLGA VERGES VILERT

Orlando Pinilla

‘Frágil’. Alameda de Cervantes. 

Orlando Pinilla

‘Dos generaciones’. El Collado. 

Pablo González

‘Atardecer desde el Castillo’.

Pablo Gozalo

‘ Cosechando atardeceres’. 

Paula López López-Quiroga

Castillo de Gormaz. 

Paula López López-Quiroga

Castillo de Gormaz.

Pedro Álvaro García

‘En el pantano’. 

Pedro Jesús Felipe López

Ermita de San Saturio.

Pedro Jesús Felipe López

Ermita de San Saturio.

Pedro Jesús Felipe López

‘Soria en el horizonte’.

Pedro Ramos Torre

Fortaleza califal de Gormaz.

Pedro Ramos Torre

Fortaleza califal de Gormaz.

Pedro Carballeira

Rapaz en las lagunas de Borobia. 

Pedro Carballeira

‘Mirando hacia el corazón del Moncayo’. 

Pepa Crespo

‘Entrenando a los dragones’. Barriomartín. 

Pepa Rubio López

Río Duero. 

Pepa Rubio López

‘Bosque de encinas’. 

Pilar Bas Blanco

Vista de Soria. 

Pilar Bas Blanco

Numancia. 

Pilar García Parra

‘Mi planta y su puesta de sol’. 

Pilar Rejas

‘Saqueando el huerto’. 

Elena Marco

‘Primos’. Pantano de la Cuerda del Pozo.

Rafael Ariza Guillén

‘La luna de Tardajos’. 

Rafael Ariza Guillén

‘Niebla’. 

Rafael Jiménez Irigoyen

‘En la cumbre soriana’. Moncayo. 

Rafael Jiménez Irigoyen

‘Moncayo’. 

Raquel Abad Tejedor

‘Chapuzón en el Cañón’.

Raquel Abad Tejedor

‘Veraneo en Boós’. 

Rebeca Barriuso de la fuente

Paisaje. 

Rebeca Barriuso de la Fuente

Cielo. 

Rodrigo Jesús Felipe Remedios

‘Pasión y paisaje’. 

Rosa María Carrasco Sánchez

‘Despidiendo el día’. Vinuesa.

Rosa María Carrasco Sánchez

‘Rugidos y música en Playa Pita’.

Rosa Martínez Marqués

‘Calabazas de Fuentepinilla’. 

Rosa Martínez Marqués

‘Socorro’. 

Rosa Pérez

‘Cine de verano’. 

Rosa Pérez

‘Navegando en el paraíso'. 

Rosario Gonzalo

‘Sabores veraniegos’. Deza. 

Rosario Gonzalo

‘A chapotear’. Piscina de Camaretas. 

Sandra Esteban

‘Atardecer románico’.

Sandra Esteban

‘Entre espigas’. 

Santiago Eyama

Campanario de la Muedra. 

Santiago Eyama

La Muedra. 

Santiago Pascual Rubio

‘ El Molino’. 

Santiago Pascual Rubio 

‘Paseo por el Duero’. 

Sara Moraga Fernández

Castillo de Berlanga de Duero. 

Sara Moraga Fernández

‘Fiestas’. 

Sara Romero Calonge

‘Colores de despedida’.

Sara Romero Calonge

‘Las nubes bailan en el cielo sobre el río Duero’. 

Sara Roncal Ruiz

‘Sueños de papel junto al Duero’. 

Loli Domínguez

‘Se aproxima la cosecha’. Pozalmuro. 

Sergio Blasco Fernández

‘Nubes en la pista’. 

Sergio Serrano Rodríguez

‘Golondrinas sobrevolando Langa de Duero al atardecer’.

Sergio Serrano Rodríguez

‘Barritas energéticas sorianas’. 

Silvia Iruela

Picos de Urbión. 

Silvia Iruela

Chapuzón en la Cuerda del Pozo. 

Sofia Ruiz

Fotografía tomada en Almarza. 

Sofia Ruiz

Imagen tomada en Almarza. 

Vanesa Pelaz Torío

‘La poesía es rural’. Borobia. 

Vanesa Pelaz Torío

‘Un momento eterno’. 

Vanesa Jiménez

‘Persiguiendo las Perseidas’. 

Víctor Cabrerizo Soria

Rayo. 

Víctor Cabrerizo Soria

‘Navegando’. 

Víctor García Valero

‘Pequeña curiosidad’. 

Víctor García Valero

‘Veranos infinitos’. 

Víctor Jacas Díaz

‘El destello sobre Borobia’. 

Víctor Jacas Díaz

‘El reflejo de la Laguna Negra’. 

Xuban Rodríguez Iturralde

‘Espejo natural’. 

Xuban Rodríguez Iturralde

‘Los guardianes’.

Yolanda González Avilés

San Saturio. 

Yolanda González Avilés

Soria. 

Yolanda González Avilés

Jardín

Yolanda González Avilés

Árboles

Yolanda Robles

El Burgo de Osma. 

Yolanda Robles

El Burgo de Osma.
