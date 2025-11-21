Fotos del concurso 'Mi verano en Soria' 2025 (4 de 4)

Una de las fotografías presentadas al concurso.Rosario Gonzalo

Cuarta y última entrega de las casi 450 fotografías presentadas al concurso de Heraldo Diario de Soria. Se publican todas aunque algunas no hayan entrado en concurso por no cumplir las bases. Tras esta última entrega se publicarán las 15 imágenes finalistas, grupo del que el jurado deberá seleccionar a los 4 ganadores.

