Fotos del concurso 'Mi verano en Soria' 2025 (4 de 4)
Última entrega de las casi 450 imágenes presentadas al certamen de Heraldo Diario de Soria
Cuarta y última entrega de las casi 450 fotografías presentadas al concurso de Heraldo Diario de Soria. Se publican todas aunque algunas no hayan entrado en concurso por no cumplir las bases. Tras esta última entrega se publicarán las 15 imágenes finalistas, grupo del que el jurado deberá seleccionar a los 4 ganadores.
Picha aquí para ver la primera de las cuatro galerías de 'Mi Verano en Soria'.
Haz click aquí para entrar en la segunda colección de fotos de 'Mi Verano en Soria'.
En este enlace puedes ver la tercera entrega del concurso 'Mi Verano en Soria'.
María Teresa de Toro Cuchillo
Espacio Santa Clara.
María Teresa de Toro Cuchillo
‘Arquitectura en Rello’.
María Teresa Poza
Paisaje soriano.
María Teresa Poza
Pantano.
María Teresa Poza
Carretera en Soria.
María Ara Solanas
‘Atardece en Soria’.
María Teresa Poza
Naturaleza.
Maribel Torija Manchado
‘Cine de verano en Retortillo de Soria’.
Maribel Torija Manchado
Retortillo de Soria.
Marifé Pérez
‘Yoga en las eras’. Huérteles.
Marifé Pérez
‘Ovejas’. Huérteles.
Marina Muñoz Benito
‘Mañanas de verano con la abuela’.
Marina Muñoz Benito
‘Atardeceres rebosantes de historia’.
Marina Florensa
‘¡Al agua patos!’
Marisol Bolaños Del Molino
Laguna de Judes.
José Peláez
En el pantano.
José Peláez
Sierra.
Marta Las Heras Antón
‘Valentina, defensa numantina’.
Marta Las Heras Antón
‘La yunta que une generaciones en el mercado de Almarza’.
Marta Sierra Barriuso
‘Bici Roja en Laguna Negra’.
Miguel Ángel Bort Solsona
En el bar Soto Playa.
Miguel Ángel Bort Solsona
En la Dehesa.
Miguel Callejo
‘Paseos por el pueblo’. Vinuesa.
Miguel Callejo
‘Jugando en nuestro rincón’. Vinuesa.
Miriam Lafuente Romero
Ermita de la Virgen de Paul.
Miriam Lafuente Romero
‘Cielo desde el Castillo de Caracena’.
Miriam Vázquez Golvano
‘El disfrute de los sorianos’.
Miriam Vázquez Golvano
‘Labrantío al atardecer’.
Mónica Lafuente Carazo
‘Mirando el horizonte al atardecer’.
Mónica Lafuente Carazo
‘Cogiendo el sol’.
Natalia Mariotti
Fortaleza califal de Gormaz.
Natalia Mariotti
‘Desde la Cima de la Sierra de Santa Ana’.
Nuria Valladares Almarza
‘Horizonte entre nubes y césped; pies descalzos, cielo infinito’. Quintana Redonda.
Olga Gancedo Rodríguez
‘La resina de Soria, esencia estival’.
Olga Verges Vilert
‘Gigantes del Collado’.
Olga Verges Vilert
‘Sempiternamente Soria’. OLGA VERGES VILERT
Orlando Pinilla
‘Frágil’. Alameda de Cervantes.
Orlando Pinilla
‘Dos generaciones’. El Collado.
Pablo González
‘Atardecer desde el Castillo’.
Pablo Gozalo
‘ Cosechando atardeceres’.
Paula López López-Quiroga
Castillo de Gormaz.
Paula López López-Quiroga
Castillo de Gormaz.
Pedro Álvaro García
‘En el pantano’.
Pedro Jesús Felipe López
Ermita de San Saturio.
Pedro Jesús Felipe López
Ermita de San Saturio.
Pedro Jesús Felipe López
‘Soria en el horizonte’.
Pedro Ramos Torre
Fortaleza califal de Gormaz.
Pedro Ramos Torre
Fortaleza califal de Gormaz.
Pedro Carballeira
Rapaz en las lagunas de Borobia.
Pedro Carballeira
‘Mirando hacia el corazón del Moncayo’.
Pepa Crespo
‘Entrenando a los dragones’. Barriomartín.
Pepa Rubio López
Río Duero.
Pepa Rubio López
‘Bosque de encinas’.
Pilar Bas Blanco
Vista de Soria.
Pilar Bas Blanco
Numancia.
Pilar García Parra
‘Mi planta y su puesta de sol’.
Pilar Rejas
‘Saqueando el huerto’.
Elena Marco
‘Primos’. Pantano de la Cuerda del Pozo.
Rafael Ariza Guillén
‘La luna de Tardajos’.
Rafael Ariza Guillén
‘Niebla’.
Rafael Jiménez Irigoyen
‘En la cumbre soriana’. Moncayo.
Rafael Jiménez Irigoyen
‘Moncayo’.
Raquel Abad Tejedor
‘Chapuzón en el Cañón’.
Raquel Abad Tejedor
‘Veraneo en Boós’.
Rebeca Barriuso de la fuente
Paisaje.
Rebeca Barriuso de la Fuente
Cielo.
Rodrigo Jesús Felipe Remedios
‘Pasión y paisaje’.
Rosa María Carrasco Sánchez
‘Despidiendo el día’. Vinuesa.
Rosa María Carrasco Sánchez
‘Rugidos y música en Playa Pita’.
Rosa Martínez Marqués
‘Calabazas de Fuentepinilla’.
Rosa Martínez Marqués
‘Socorro’.
Rosa Pérez
‘Cine de verano’.
Rosa Pérez
‘Navegando en el paraíso'.
Rosario Gonzalo
‘Sabores veraniegos’. Deza.
Rosario Gonzalo
‘A chapotear’. Piscina de Camaretas.
Sandra Esteban
‘Atardecer románico’.
Sandra Esteban
‘Entre espigas’.
Santiago Eyama
Campanario de la Muedra.
Santiago Eyama
La Muedra.
Santiago Pascual Rubio
‘ El Molino’.
Santiago Pascual Rubio
‘Paseo por el Duero’.
Sara Moraga Fernández
Castillo de Berlanga de Duero.
Sara Moraga Fernández
‘Fiestas’.
Sara Romero Calonge
‘Colores de despedida’.
Sara Romero Calonge
‘Las nubes bailan en el cielo sobre el río Duero’.
Sara Roncal Ruiz
‘Sueños de papel junto al Duero’.
Loli Domínguez
‘Se aproxima la cosecha’. Pozalmuro.
Sergio Blasco Fernández
‘Nubes en la pista’.
Sergio Serrano Rodríguez
‘Golondrinas sobrevolando Langa de Duero al atardecer’.
Sergio Serrano Rodríguez
‘Barritas energéticas sorianas’.
Silvia Iruela
Picos de Urbión.
Silvia Iruela
Chapuzón en la Cuerda del Pozo.
Sofia Ruiz
Fotografía tomada en Almarza.
Sofia Ruiz
Imagen tomada en Almarza.
Vanesa Pelaz Torío
‘La poesía es rural’. Borobia.
Vanesa Pelaz Torío
‘Un momento eterno’.
Vanesa Jiménez
‘Persiguiendo las Perseidas’.
Víctor Cabrerizo Soria
Rayo.
Víctor Cabrerizo Soria
‘Navegando’.
Víctor García Valero
‘Pequeña curiosidad’.
Víctor García Valero
‘Veranos infinitos’.
Víctor Jacas Díaz
‘El destello sobre Borobia’.
Víctor Jacas Díaz
‘El reflejo de la Laguna Negra’.
Xuban Rodríguez Iturralde
‘Espejo natural’.
Xuban Rodríguez Iturralde
‘Los guardianes’.
Yolanda González Avilés
San Saturio.
Yolanda González Avilés
Soria.
Yolanda González Avilés
Jardín
Yolanda González Avilés
Árboles
Yolanda Robles
El Burgo de Osma.
Yolanda Robles
El Burgo de Osma.