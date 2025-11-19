Soria cuenta con 22 infraestructuras críticas con riesgo de inundación

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La provincia de Soria tiene en su territorio algo más de una veintena de infraestructuras críticas en riesgo de inundación. Así figura en un informe recientemente publicado por el Observatorio de Sostenibilidad en base a datos recopilados del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Se trata de construcciones claves para la vida de los municipios afectados como colegios, depuradoras o residencias de ancianos. Desde el Observatorio también se lanzan algunas recomendaciones para paliar los posibles efectos de una inundación.

El informe apunta hacia 22 infraestructuras críticas de Soria hay varios colegios, carreteras, residencias de ancianos, depuradoras y hasta una estación de tren. En función del riesgo, en la provincia se localizan 9 puntos en riesgo «muy grave», otros cinco en riesgo «grave» y otras 8 infraestructuras en riesgo «leve». En el informe «se detallan , cuantifican y clasifican las instalaciones, servicios y edificios situados en las zonas inundables en el país a partir de datos oficiales».

Los 22 puntos de Soria forman parte del conjunto de más de 10.000 localizados en todo el país «en el interior de la lámina de inundación con recurrencia de 500 años». El autor principal del mismo, Fernando Prieto, insiste en no relativizar la presunta ‘lejanía’ de esos 500 años y pone como ejemplo lo ocurrido en Valencia en el 2024 con la Dana o más atrás con las inundaciones de Bilbao en 1983. «Es un riesgo bestial», advierte. En este sentido, apunta que el propio Observatorio constató que en la Dana del año pasado «las superficies inundadas situadas fuera de la lámina preestablecida para el periodo de retorno de 500 años sumaron 16.000 hectáreas, es decir, mucho mayor que el peor de los escenarios planificado». Asimismo, se incide en que las predicciones científicas inciden que «el actual clima en la actualidad va a hacer más frecuentes, intensas y extensas este tipo de inundaciones de enorme envergadura».

Tal y como está explicado, en la provincia de Soria hay 9 infraestructuras que tienen un riesgo «muy grave» según el informe. La catalogación viene dada por el grado de afectación que podrían tener ante una inundación. Se trata de puntos que, en opinión del Observatorio, deberían tener actuaciones prioritarias. «Se debería trabajar más intensamente», explican. En Soria afectan a tres depuradoras, dos centros educativos, una estación de ferrocarril y tres residencias de ancianos. Concretamente, las infraestructuras en riesgo «muy grave» son : La potabilizadora y la escuela El Dino de San Pedro Manrique; la EDAR de Ágreda y la de Vinuesa; el Instituto La Rambla y la residencia Virgen del Rivero, de San Esteban de Gormaz; La residencia Benilde de El Burgo; La estación de Santa María de Huerta y la residencia Sagrada Familia de Arcos de Jalón.

En un segundo nivel de peligrosidad en Soria hay otras cinco infraestructuras, la EDAR de Arcos, dos carreteras en San Esteban, otra en El Burgo de Osma y una infraestructura energética en San Pedro Manrique. El listado de infraestructuras que aparecen reflejadas en el informe del Observatorio ya tiene categoría de riesgo leve. Se trata de ocho carreteras de la provincia.

El resumen de la provincia de Soria apunta a que hay varias zonas de la provincia con infraestructura en riesgos aunque fundamentalmente se localizan en la zona de la Ribera del Duero soriana, en San Pedro Manrique y en Arcos de Jalón.

RECOMENDACIONES

Además de recopilar las infraestructuras en riesgo a partir de lo datos oficiales, desde el Observatorio también se pone sobre la mesa un decálogo de recomendaciones para evitar posibles afecciones en la población. La primera recomendación está vinculada a establecer «sistemas de alerta temprana» que incluyan «protocolos claros y estrictos de cumplimiento de forma preventiva». Otro aspecto clave es «implementar» una «etiqueta de calificación de edificaciones e infraestructuras críticas frente al riesgo de inundaciones».

Dentro de las posibles soluciones se aboga por «diseñar y ejecutar» el retranqueo o alejamiento de la superficie urbanizada en la zona de riesgo elevado en núcleos urbanos y otras zonas edificadas «aplicando sistemas urbanos de drenaje sostenible, despavimentar…». También se defiende la paralización de nuevas construcciones y «revisar planes urbanísticos ya aprobados para impedir la construcción en las zonas de riesgo».

Dentro del ámbito urbanístico, otra de las propuestas lanzadas desde el Observatorio insta a la creación de «infraestructuras sostenibles» que sustituyan y adapten las actuales como plantas de abastecimiento, depuración, alcantarillado telecomunicaciones, vías de comunicación, subestaciones, redes de energía, hospitales... De la misma se piden medidas de protección «para los sectores más vulnerables» apuntando a la ubicación de «barrios enteros» en zonas de mayor riesgo.

En el plano político se pide que haya una «gestión integral» por parte de las Cuencas Hidrográficas y que se implanten soluciones «basadas en la naturaleza, sobre todo aguas arriba de los puntos críticos». También se reclama que haya una «rendición de cuentas» de las decisiones políticas que se tomen y el establecimiento de «planes obligatorios de riesgo de inundación con participación pública. Por último, se advierte de la necesidad de «considerar y planificar con el nuevo escenario de Cambio Climático en el que ya nos encontramos para enfrentar el aumento de fenómenos meteorológicos extremos con verdadera eficacia».