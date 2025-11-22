Adiós a la nieve, cuatro avisos por hielo en carretera y una tregua tras una madrugada heladora

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La nieve desaparece de los pronósticos del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las carreteras de Soria ya no tienen ni un aviso por nevadas pero sí cuatro por hielo y las temperaturas van a subir levemente a corto plazo. Todo ello tras una madrugada de sábado heladora en la provincia que no obstante no ha dejado ningún punto entre los más fríos de España o de Castilla y León en las tablas oficiales.

Respecto al estado de las carreteras, las nacionales y autovías de Soria no tienen ningún aviso activo con los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 11.30 horas de este sábado. Donde sí aparecen tramos complicados en el listado de la Junta de Castilla y León de carreteras autonómicas. Nada por nieve, pero sí por hielo en:

Dos kilómetros de la SO-615 en Tierras Altas , de la SO-630 a la SO-650.

, de la SO-630 a la SO-650. Dos kilómetros en la SO-630 de San Pedro Manrique a Castilruiz .

. 200 metros en la SO-650, justo saliendo del puerto de Oncala hacia San Pedro Manrique.

hacia San Pedro Manrique. 13 kilómetros en la SO-830, entre Vinuesa y el puerto de Santa Inés comenzando a 10 kilómetros de la localidad en sentido La Rioja.

Las temperaturas han sido heladoras durante esta madrugada y a la mañana le ha costado recuperarse. En Ucero la Aemet ha registrado -6,1 grados, aún así 'insuficientes' para destacar entre las mínimas nacionales y autonómicas. En otros puntos de Soria la helada ha sido más suave -o menos fuerte, según se mire- pero igualmente sensible. Vinuesa-El Quintanarejo (-2,8), La Póveda-Barriomartín (-2,1) o incluso Soria capital (-2,6) son algunos ejemplos. Curiosamente San Pedro Manrique no ha hecho honor a su fama y 'sólo' ha bajado hasta los -1,4 grados este sábado.

En lo tocante a la nieve y una vez recuperada la normalidad en las carreteras por las precipitaciones, el balance del viernes muestra que fueron bastante escasas. Por ejemplo, 4,2 litros por metro cuadrado en La Póveda, 3,6 en San Pedro Manrique ó 0,8 en la capital no son cifras de gran nevada.

No obstante tanto la nieve como el frío dan una pequeña tregua. Este sábado estará principalmente despejado y el domingo las temperaturas mínimas suben cuatro grados y las máximas dos, aunque será un día bastante nuboso y con posibilidad de nieblas.

A última hora puede empezar a llover para dar paso a un lunes totalmente lluvioso. Un grado más para las máximas y hasta tres más para las mínimas dejarán un día típico de finales de otoño, con por ejemplo entre 5 y 10 grados sobre cero en Soria capital según la Aemet. La cota de nieve estará a 1.900-2.000 metros y no debería dejar complicaciones.

Desde el martes, nubes y claros y un poco más de frío. El miércoles de nuevo probabilidades de nieve en cotas desde los 900 metros y punto final a la pequeña tregua tras un viernes invernal y un sábado que ha amanecido helador.