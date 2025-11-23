Aviso de la Aemet por viento: hasta 80 kilómetros por hora en la zona del Moncayo con lluvia

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Aviso amarillo para este lunes en el tercio norte de Soria. En una jornada marcada por la lluvia, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera vientos de hasta 80 kilómetros por hora del suroeste "afectando a la zona del Moncayo".

El aviso va de 7.00 a 16.00 horas. Combinado con las precipitaciones, hará que el comienzo de la semana laboral sea especialmente desapacible en localidades como Ágreda, Ólvega, Noviercas o Borobia especialmente para quienes trabajen a cielo abierto o se tengan que desplazar.

No obstante y a pesar de las altas probabilidades de precipitaciones, las temperaturas serán relativamente suaves y la nieve sólo caerá en zonas bastante altas. Por ejemplo Ágreda espera una mínima de 3 grados y una máxima de 11, siempre sobre cero. La cota de nieve oscilará durante la jornada entre los 1.800 y los 2.000 metros, con lo cual en carretera no habrá dificultades añadidas al viento y la lluvia.

Para el martes habrá nubes y claros en toda la provincia. Por la mañana no se esperan chubascos pero por la tarde sí se antojan más probables aunque puntuales. La cota de nieve irá bajando de 1.200 a 1.100 metros, así que puntos como Oncala, Piqueras, Santa Inés, El Madero o el Mojón Pardo sí pueden recibir algo de nieve.

No obstante la previsión del tiempo de la Aemet recoge una nevada algo más 'segura' para el miércoles. La cota se reduce a 1.000 metros, lo que ya engloba la capital, Pinares, el suroeste de Soria o Tierras Altas al completo. Será "escasa" y matutina, pero en todo caso habrá que extremar la precaución en carretera. La bajada de temperaturas contemplada en el pronóstico puede dejar las superficies 'delicadas' para conducir.