La nieve regresa a Soria este miércoles con 'cuatro copos' aunque hay una excepción en la Aemet

La nieve vuelve a Soria este miércoles aunque las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hablan de precipitación "escasa". Serán 'cuatro copos' en la mayor parte de la provincia, con la cota partiendo desde los 900 metros y en horario matutino, sin avisos ni alertas. Hay una excepción.

En Montenegro de Cameros la nevada se prevé copiosa desde el mediodía del martes, algo que puede afectar tanto al tráfico en la carretera del puerto de Santa Inés como a los quehaceres diarios en la localidad. La Aemet prevé más de 24 horas en esta pequeña 'lengua' de tierra soriana que se adentra en La Rioja. En otros puntos fríos no habrá nieve más allá de las precipitaciones moderadas del miércoles, caso de San Pedro Manrique, Duruelo de la Sierra, Vinuesa o Almarza. Sólo en La Póveda de Soria puede caer algo también en la tarde de este martes, con lo cual hay que estar atentos si se va a circular por Piqueras.

Aunque depende de zonas, las precipitaciones se esperan entre algunos claros desde el comienzo del miércoles hasta las 12.00 horas. Por la tarde se espera frío, con pueblos que no pasarán de 5 grados en todo el día, pero ya con muy pocas probabilidades de nieve.

Para el jueves y viernes, las temperaturas mínimas bajarán dejando heladas en bastantes zonas de la provincia pero la Aemet prevé que las máximas suban 4 ó 5 grados. Unidos a la escasa nubosidad no debería caer nada salvo algún caso muy puntual.

De cara al fin de semana si se esperan precipitaciones aunque sobre todo en forma de lluvia. Para el sábado, temperaturas otoñales (de 1 a 10 grados en la capital), cielos muy nubosos, mucha probabilidad de lluvia y la cota de nieve a 1.700 metros, lo que de nuevo afectaría a los sumo al antiguo puerto de Piqueras y a Santa Inés. El domingo la cota baja a 1.200 metros con un descenso de las temperaturas pero las precipitaciones vuelven a preverse "escasas".