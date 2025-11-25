Heraldo-Diario de Soria

25N: La manifestación de Soria en fotos

400 personas dicen basta ya a la violencia machista

La manifestación recorrio las calles centrales de la ciudad

La manifestación recorrio las calles centrales de la ciudad

Mario Tejedor
Soria

Casi medio millar de personas salen a la calle en repulsa conta la violencia machista, el 25 de noviembre fue una jornada llena de actividades reivincativas y en recuerdo a las 38 víctimas de este año. El lema de este año fue ¡Ni un paso atrás!, reclamando una sociedad libre de machismo.

