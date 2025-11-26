La receta soriana que en otoño regresa a muchas mesas con su sabor más auténtico

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

La receta más clásica para entender la cocina de Soria en otoño son las migas pastoriles, un plato humilde que alimentó durante siglos a pastores y cuadrillas rurales, elaboradas con pan asentado, grasa de cerdo y pimentón. Su sencillez, su contundencia y su aroma inconfundible las han convertido en una de las elaboraciones más reconocidas de la provincia cuando llegan los días fríos.

Un plato con origen pastoril



Las migas sorianas nacen de la necesidad de aprovechar el pan duro y convertirlo en una comida capaz de sostener largas jornadas en el monte. El pan candeal se humedece ligeramente para recuperar su elasticidad y se cocina lentamente con panceta o torrezno, ajos enteros y pimentón, creando una mezcla sabrosa y aromática que resume la cocina de aprovechamiento tradicional. En otoño, cuando las temperaturas empiezan a bajar, esta preparación adquiere un sentido aún más especial.

El proceso requiere paciencia: las migas deben removerse con suavidad para que se suelten sin romperse, absorban la grasa justa y adquieran la textura característica, esponjosa pero firme. Ese manejo, que durante generaciones se transmitió en familias y cuadrillas, es lo que diferencia unas buenas migas de un simple salteado.

Ingredientes de siempre



La clave está en utilizar pan candeal, típico de la zona, cuya miga compacta permite obtener una textura perfecta al rehidratarse y cocinarse lentamente. La panceta o los torreznos aportan el sabor principal, mientras que los ajos enteros perfuman la sartén sin invadir el plato.

El pimentón, siempre añadido fuera del fuego para evitar que se queme, da el color rojizo característico y un aroma que enseguida recuerda a hogares sorianos y a cocinas de pueblo en los meses fríos. En algunas zonas se acompañan con uvas o huevo frito, pero la esencia sigue siendo la misma: pan, grasa, fuego lento y tradición.

El otoño, el mejor momento



Las migas pastoriles aparecen en cartas y menús de Soria en cuanto bajan las temperaturas. Pueblos como Duruelo de la Sierra, Covaleda, Vinuesa o San Leonardo las mantienen como parte de su identidad gastronómica, y siguen siendo habituales en reuniones familiares, festividades rurales y encuentros entre amigos.

La estación realza el encanto del plato: su calidez, su aroma y su contundencia encajan con el clima soriano, convirtiendo unas buenas migas en una de las experiencias culinarias más auténticas del otoño en la provincia. Un bocado que conecta directamente con la tradición y que resume el espíritu de una tierra que cocina con sencillez, respeto y raíces muy profundas.