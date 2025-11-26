La nieve exige precaución en seis tramos de carreteras por Oncala, Piqueras y Santa Inés

La nieve no deja grandes espesores pero sí aparece en los puertos del norte de Soria.MARIO TEJEDOR

La nieve vuelve a hacer acto de presencia en Soria y hasta seis tramos de carretera requieren especial precaución. En ninguno se requiere el uso de cadenas, se prohíbe el tráfico de camiones o hay zonas cerradas, pero sí se pide circular con cuidado con los datos disponibles a las 11.00 horas.

En la red nacional de carreteras, la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene nivel verde, "prohibido adelantar a vehículos pesados", en:

La N-111 entre La Póveda de Soria y Lumbreras de Cameros (La Rioja) en la zona de Piqueras.

El la red autonómica, la Junta de Castilla y León pide especial precaución por nieve pero sin restricciones en:

La SO-830, de Vinuesa al límite con La Rioja por el Puerto de Santa Inés en 12 kilómetros.

en 12 kilómetros. En la SO-820, de Sotillo del Rincón a la SO-810 en 7,8 kilómetros.

a la SO-810 en 7,8 kilómetros. También en la SO-820, de la N-111 (carretera de Logroño) a Sotillo del Rincón .

. En la SO-615, desde Garray a la SO-650 por la zona de Oncala en 7,9 kilómetros.

a la SO-650 por la en 7,9 kilómetros. Asimismo en la SO-615, de la SO-650 por el Puerto de Oncala hacia la SO-630 en 16,5 kilómetros.

En la red de carreteras provinciales de la Diputación Provincial de Soria no aparecen avisos por hielo o nieve.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) baja la probabilidad de nieve en la provincia de Soria al entorno del 0% a partir de las 12.00 horas, por lo que salvo alguna precipitación muy puntual no deberían sumarse más nevadas y la labor de los equipos de vialidad invernal debería ir despejando las carreteras afectadas, que aún así lo están en escasa medida.

Hasta el sábado por la tarde no están previstos episodios de lluvia o nieve. Entonces la Aemet contempla la cota de nieve a partir de 1.700 metros de altitud en incluso en algunos puntos sitúa ya el símbolo de tormenta en sus previsiones.